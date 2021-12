Podvodni ostanki portoroških Fizin

Prostor med Rtom Bernardin in skladišči soli v zahodnem delu Portoroškega zaliva je bil poseljen vsaj od druge polovice 1. stoletja pr. n. št. in tja do 6. oziroma 7. stoletja. Ob razstavi Skrivnosti Fizin, ki je na ogled v piranskem pomorskem muzeju, so pripravili posodobljen pregled spoznanj arheoloških raziskav s poudarkom na najdbah iz podvodnih posegov v letih 2005, 2017, 2018 in 2021.