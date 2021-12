Mislim svoje mesto: Smreke in Smrekar

Mesta ne sestavljajo samo hiše, nebotičniki, ceste…, mesta so ljudje. Človeško razsežnost imajo včasih tudi imena ulic. Vsakodnevne poti so me vodile po Smrekarjevi ulici, a nikdar nisem zares pomislila na umetnika in njegovo delo. V najboljšem primeru sem se malo posmejala ob pogledu na smrečje, ki je na enem od vogalov obraščalo izvesek z napisom »Smrekarjeva«. In se sama sebi zdela duhovita. Dokler si nisem ogledala velike pregledne razstave njegovih slik v Narodni galeriji.