S kvalifikacijami v Oberstdorfu se je začela jubilejna 70. novoletna turneja. Tekmovalce je ves čas oviral dež, za 20 minut pa je tekmovanje prekinil tudi sunkovit veter. Na koncu so kvalifikacije bile izpeljane nemoteno in jutri bomo priča povsem običajni tekmi novoletne turneje na izpadanje. Na njen bo nastopilo tudi vseh pet Slovencev, izpadel je zgolj najbolj vroče slovensko orožje Timi Zajc. Težavne kvalifikacije so pripadale prvemu favoritu turneje Rjoju Kobajašiju.

Kos se je najbolje ujel s skakalnico v Oberstdorfu

V slovenskem taboru so pred začetkom novoletne turneje največ stavili na Timija Zajca, Ceneta Prevca in Anžeta Laniška, a je v na treningu vse presenetil Lovro Kos, ki je močan dvig forme nakazal že na državnem prvenstvu. Letošnje presenečenje sezone iz slovenskega tabora je bil najboljši v prvi seriji za trening in tretji v drugi. V močnem nalivu v kvalifikacijski seriji je storil manjšo napako, a s 122 m se je zanesljivo uvrstil na jutrišnjo tekmo. Nastopil bo kot favorit v paru, saj je zaključil na 21. mestu.

V kvalifikacijah se je zelo izkazal Cene Prevc, ki je v drugi seriji za trening grdo padel. V najbolj pomembnem skoku dneva je skočil 126 m in zbral 133,1 točke in je bil najboljši Slovenec v kvalifikacijah na 14. mestu. Mesto za njim je zaostal letos najboljši Slovenec v svetovnem pokalu Anže Lanišek. Odlično je skočil tudi najizkušenejši Peter Prevc, ki je s 123,5 m zasedel 17. mesto in bo prav tako nosilec v paru jutri. Na tekmo se je uvrstil tudi povratnik po bolezni Žiga Jelar, ki je mesto na tekmi s 117,5 m ujel na 41. mestu. Znova je bil najboljši med vsemi v kvalifikacijah Japonec Rjoju Kobajaši, ki je skočil 129 m in prepričljivo ugnal konkurenco.