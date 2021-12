Sodnica Alla Nazarova je odredila razpustitev organizacije Memorial International, ki predstavlja osrednjo strukturo celotne organizacije. Organizacija je po oceni sodnice kršila nekatere zakonsko določene zahteve, kot so navedba oznake »tuji agent« na vseh publikacijah in objavah na družbenih omrežjih. Oznaka označuje organizacije, ki prejemajo tuja sredstva in naj bi s tem delovale v nasprotju z interesi Rusije.

Med današnjo sodno obravnavo je tožilec dejal, da Memorial »ustvarja lažno podobo Sovjetske zveze kot teroristične države in omalovažuje spomin na drugo svetovno vojno«. Odvetniki in ustanovitelji Memoriala so zanikali kakršne koli hude kršitve, češ da je bilo njihovo gradivo ustrezno označeno, oznaka pa da je morda manjkala le na peščici dokumentov.

Memorial je simbol postsovjetske demokratizacije Odločitev sodišča je najtežji udarec doslej za organizacijo, ki so jo leta 1989 ustanovili sovjetski disidenti, vključno z Nobelovim nagrajencem za mir Andrejem Saharovom. V odzivu so iz Memoriala sporočili, da bodo našli zakonite načine za nadaljevanje svojega dela. »Izpodbijali bomo odločitev ruskega vrhovnega sodišča na vse možne načine. Našli bomo zakonite poti za nadaljevanje svojega dela,« so zatrdili. »Memorial ni organizacija, niti ni družbeno gibanje. Memorial je potreba državljanov Rusije po tem, da poznajo resnico o njeni tragični preteklosti, o usodi več milijonov ljudi. Nihče ne more 'likvidirati' te potrebe,« so še zapisali. Memorial velja za nekakšen simbol postsovjetske demokratizacije. V minulih desetletjih je med drugim uspel zbrati obsežen arhiv zločinov iz časov nekdanje Sovjetske zveze, še posebej iz tako imenovanih gulagov, predvsem pa se je neumorno boril proti kršitvam človekovih pravic v Rusiji. Ves čas je sestavljal tudi seznam političnih zapornikov, na katerem so tudi predstavniki prepovedanih verskih manjšin in najglasnejši kritik Kremlja Aleksej Navalni.