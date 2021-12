Ob vzpostavitvi plačnega sistema javnega sektorja so bila postavljena razmerja med delovnim mestom visokošolskega učitelja in zdravnika, sta v skupni izjavi poudarila predsednik rektorske konference Zdravko Kačič in predsednik koordinacije Gregor Anderluh. Ob tem sta izrazila pričakovanje, da se omenjena in druga razmerja ohranijo tudi v prihodnje.

Kot sta opomnila, izobraževanje za delo na področju medicine poteka na univerzah, dvig plačnih razredov zgolj za zdravnike pa bo po oceni rektorske konference in koordinacije raziskovalnih institucij dodatno otežil delo na univerzah in raziskovalnih inštitutih in povzročil še večji odliv kadra, saj bo postajala razlika pri plači za delo v zdravstvo, v primerjavi z delom v šolstvu, prevelika.

Ob tem sta izpostavila, da v času epidemije covida-19 ravnajo odgovorno, da izvedbo študijskega procesa prilagajajo trenutni situaciji in da pomagajo univerzitetnim klinikam, bolnišnicam, domovom starejših in zdravstvenim domovom pri delovanju sistema zdravstva.

Kačič in Anderluh zato pozivata k razmisleku o posegih v plačni sistem javnega sektorja. Kot sta zapisala, naj se posegi izvedejo tako, da se ohranijo razmerja in da usklajeno in pod enakimi pogoji delujejo vsi sektorji, ki v epidemiji delujejo povezano. »Saj bomo le tako uspeli stimulirati zaposlene za izvedbo vsega, kar se v teh težkih časih pričakuje,« sta poudarila.