Borut Pahor je z zlatim redom za zasluge odlikoval kardinala Rimskokatoliške cerkve Franca Rodeta za življenjsko delo in zasluge za osamosvojitev Slovenije in njeno uveljavitev v svetu ter za spodbujanje kulture medverskega dialoga.

Rode se je ob prejemu reda predsedniku zahvalil in dejal, da odlikovanje doživlja kot objem domovine, kot prijazno roko, ki mu jo podaja Slovenija, kot čast in priznanje te mlade države. »Slovenija ima vse možnosti, da raste, da se utemelji v solidarnosti in v povezanosti vseh, da raste v demokratičnem duhu, v spoštovanju različnosti, da se med seboj malo manj kregamo in malo manj napadamo in da ustvarimo ozračje, ki bo sproščeno in res bratsko,« je še poudaril kardinal.

Rode je bil prvi predavatelj osnovnega bogoslovja, ki je neposredno spregovoril o medverskem dialogu z muslimani. Kot nadškof je za škofovsko geslo vzel Trubarjeve besede »stati in obstati« in veliko pozornosti namenil urejanju odnosov med Cerkvijo in državo, so navedli v obrazložitvi.

Filo: Spoznavanje drugih in drugačnih ljudi človeka bogati in širi njegova obzorja S srebrnim redom za zasluge je Pahor za uspešno, povezovalno in k strpnosti usmerjeno vodenje Evangeličanske cerkve v Sloveniji odlikoval škofa Gezo Fila, za vodenje Islamske skupnosti pa muftija Nedžada Grabusa. Škof Filo je izrazil veselje, da je predsednik visoko državno odlikovanje podelil predstavnikom treh različnih verskih skupnosti v letu, ko Slovenija praznuje 30-letnico samostojnosti. Po njegovih besedah je današnjim odlikovancem skupno, da so tudi takrat, ko je bilo to manj hvaležno in težje, neomajno verovali v pravičen, svoboden in solidaren svet za vse ljudi, ne glede na njihova verska, socialna, politična in druga porekla. »To, da spoznavaš druge in drugačne ljudi, njihove navade, vero, običaje, da skupaj z njimi živiš, vse to človeka bogati in širi njegova obzorja,« je še poudaril Filo. Filo je veliko pozornosti namenjal ljudem v stiski in pri svojem delovanju pooseblja evangeličansko skromnost in toleranco. Vedno se je trudil za enakopravnost in strpnost med našima zgodovinskima cerkvama ter drugimi verskimi skupnostmi, so navedli v obrazložitvi.