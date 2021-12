V sežigalnici Spittelau predelajo 250.000 ton mešanih odpadkov na leto. Več kot 60.000 oziroma tretjino vseh dunajskih gospodinjstev oskrbujejo z okolju prijazno toploto, ki nastane pri sežigu odpadkov, 50.000 gospodinjstev pa z električno energijo. Sežigalnica je opremljena z eno najmodernejših tehnologij za čiščenje dimnih plinov na svetu, zato je količina izpustov za 90 odstotkov nižja od mejnih vrednosti.

Sežigalnica je bila v središču Dunaja zgrajena leta 1971 in je sprva zagotavljala toploto za dva kilometra oddaljeno bolnišnico. Da bi jo meščani bolje sprejeli, je takratni dunajski župan Helmut Zilk prosil umetnika in okoljskega aktivista Friedensreicha Hundertwasserja, naj s svojim značilnim slogom naravno valovitih in pisanih linij polepša zunanjost stavbe. Ko se je umetnik prepričal, da je sežigalnica res okolju neškodljiva, je v to privolil. Zaradi svojega umetniškega videza s pisanim pročeljem, zlato kroglo na dimniku, ukrivljenimi linijami ter zelenjem na strehi je sežigalnica postala prava turistična atrakcija ter magnet za strokovne delegacije z vsega sveta.

V okrožju Spittelau pa zelene energije ne zagotavlja le sežigalnica. Od leta 2009 tam obratuje tudi centrala za daljinsko hlajenje, ki z zmogljivostjo 17 megavatov nadomesti 4860 običajnih klimatskih naprav. Do pomladi prihodnje leto bo ob sežigalnici zgrajena še nova sodobna toplarna »Power-to-Heat«. V ogromnem grelniku vode bodo odvečno vetrno energijo pretvorili v toploto ter z njo ogrevali 20.000 dunajskih gospodinjstev. Stavba bo zgrajena v Hundertwasserjevem slogu, njena streha pa bo namenjena sprostitvi in urbanemu vrtnarjenju.