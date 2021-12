Prvi Slovenec na startu je bil s številko šest Martin Čater. V zgornjem delu je dobro pobiral grbine zahtevne podlage Stelvia, nato so se začeli kopičiti zaostanki pri vmesnih časih. Končni zaostanek 3,37 sekunde je pomenil, da Celjan ni prehitel nikogar v cilju. S končnim zaostankom več kot štirih sekund pa je bil tudi daleč od točk.

Pred njim je Švicar Beat Feuz, ki je v minuli sezoni osvojil četrti smukaški seštevek svetovnega pokala po vrsti, na zahtevni strmini storil napako in končal v snegu, kar se mu ni zgodilo že vrsto let.

Norvežan Aleksander Aamodt Kilde je bil prvi, ki je prehitel do takrat vodilnega Avstrijca Vincenta Kriechmayrja, in sicer za pičle tri stotinke sekunde.

Hrobatov najboljši dosežek na smukih

Najboljši slovenski dosežek je uspel tretjemu Slovencu na startu. Hrobat se je na progo podal s številko 46. Odločna vožnja, njegov zaostanek v cilju je znašal 2,02 sekunde, mu je prinesla mesto v najboljši dvajseterici ter z 18. mestom najboljši dosežek na smukih v svetovnem pokalu.

»Z vožnjo sem kar zadovoljen, saj nisem naredil nobene večje napake, ki so se mi dogajale na prejšnjih tekmah. Tudi tam sem bil zelo hiter, pa mi je malce zmanjkalo, danes pa prve točke. Proga je sicer bila že precej zdelana, a z neko napadalno vožnjo in pravim pristopom se je dalo priti zelo visoko. Vožnja sigurno še ni bila najbolj čista, a imam še čas, da to popravim in stopim še stopničko višje,« je bil prve uvrstitve v najboljšo trideseterico v sezoni vesel Hrobat.

Šestindvajsetletni Kranjčan je na svojem 28. smukaškem startu osvojil svoje prve točke v kraljevski disciplini v svetovnem pokalu. Pred Bormiom je bil najvišje 31. na smuku marca v Saalbach/Hinterglemmu.

Bormio bo v sredo in četrtek gostil še superveleslaloma.