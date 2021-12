Desnica si je pred iztekom mandata podredila RTV SLO

Vladajoča koalicija SDS, NSi in SMC je ob asistenci SNS, DeSUS in narodnih skupnosti potrdila 13 novih članov programskega sveta in pet članov nadzornega sveta RTV Slovenija. To so izpeljali ob obstrukciji opozicijskih strank, ki so menile, da predlog ne odraža politične pestrosti v DZ.