Pri Mavericks je manjkalo kar šest igralcev, vključno s slovenskim zvezdnikom Dončićem, ki je še vedno odsoten zaradi zdravstvenih in varnostnih protokolov lige NBA, ki se nanašajo na zajezitev okužb z novim koronavirusom.

Naslednja tekma Mavericks čaka v noči na četrtek, ko bodo gostovali pri Sacramentu.

Dallas trenutno v razvrstitvi zahodne konference zaseda sedmo mesto z razmerjem 16 zmag in 17 porazov. Na vrhu razpredelnice zahoda je zasedba Golden State Warriors z razmerjem 27 zmag in šest porazov. Golden State ima tudi najboljše razmerje v ligi NBA.

S tem se je obdobje obvezne osamitve zmanjšalo z deset na šest dni. To velja za tiste košarkarje, ki nimajo simptomov bolezni in je njihov vnovični test negativen.

Vodstvo lige NBA je sicer spremenilo svoje zdravstvene in varnostne protokole, saj se lahko igralci, ki so bili pozitivni na okužbo s covidom-19, zdaj lahko vrnejo nazaj na igrišča po šestih dneh.

Drugi zaporedni poraz za Phoenix

Druga najboljša ekipa zahodnega dela in lige NBA, Phoenix Suns, je doživela še drugi poraz po vrsti. Arizonska sonca so v domači dvorani zgolj za točko, s 113:114, morala priznati premoč ekipi Memphis Grizzlies, ki zaseda četrto mesto v zahodni konferenci z razmerjem 21:14, Phoenix ima razmerja zmag in porazov 26:7.

V vrsti Memphisa se je izkazal Ja Morant s 33 točk. Njegov je bil tudi zadnji koš na tekmi tik pred zvokom sirene, ki označuje konec tekme.

Morantov pomočnik je bil Desmond Bane, ki je z 32 točkami prišel do najboljšega izkupička v karieri. Zanesljiv je bil z razdalje, saj je spravil v mrežico kar šest trojk. Novozelandski center grizlijev Steven Adams pa je 13 točkam dodal 16 skokov.

»Vesel sem, da lahko vsi vidijo, česa smo sposobni in kaj lahko storimo proti nekaterim res dobrim ekipam v tej ligi,« je dejal Morant.

Košarkarji Los Angeles Clippers pod domačima obročema niso bili kos zelo dobro razpoloženi zasedbi iz New Yorka, Brooklyn Nets, ki je slavila s 124:108.

S 23 zmagami in devetimi porazi najboljša ekipa vzhodne konference se je tokrat lahko zanesla na izjemno predstavo Jamesa Hardna. Bradati mož je poskrbel za 39 točk, ob tem pa je pomagal še s 15 podajami in osmimi skoki.

Avstralec Patty Mills, ki je letos v Tokiu pokopal slovenske upe po vsaj bronasti olimpijski medalji, je imel na svojem računu 18 točk, enako Nic Claxton. Pri Clippers je bil v ospredju Marcus Morris s 24 točkami.

Odmeva tudi prepričljiva zmaga košarkarjev Chicago Bulls, ki so s 130:118 v gosteh premagali Atlanta Hawks. Biki so slavili še četrtič zaporedoma za drugo mesto v razvrstitvi vzhodne konference (21-10). Za zasedbo iz vetrovnega mesta je DeMar DeRozan dosegel 35 točk in 10 podaj, Zach LaVine pa se je ustavil pri 30 točkah in devetih podajah.

»Občutek je bil res dober,« se je smejalo črnogorskemu centru Nikoli Vučeviću. »Takoj, ko se je naša obramba ogrela, je naš napad lahko ostal čvrst. Vsi smo opravili odlično delo in dosegli veliko zmago.«

Črnogorski velikan je prispeval 24 točk, 17 skokov, šest podaj, imel je tudi štiri blokirane mete in ukradeno žogo.

"Pokažite moč, bodite trdni, sledite načrtu igre. Samo poskusite in naredite najboljše kar lahko," je razkril Vučević.

Na preostalih tekmah je ekipa Charlotte Hornets premagala Houston Rockets s 123:99, Minnesota Timberwolves je bila boljša od Boston Celtics s 108:103, San Antonio Spurs pa je doma izgubil proti Utah Jazz s 104:110.