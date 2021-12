»Knjiga je eno najprimernejših in najlepših daril, ker ima trajno vrednost, vanjo lahko napišemo posvetilo in nas vedno spominja na tistega, ki nam jo je podaril. Knjiga ni nekaj, kar bi se pokvarilo po dveh mesecih, ampak se lahko prenaša tudi skozi generacije. Obenem je cenovno dostopna domala vsakomur,« poudarja Mojca Benedičič iz založbe Učila, kjer so v tem predprazničnem času vselej najbolj iskane Guinnessova knjiga rekordov za naslednje leto, otroške knjige za vsa starostna obdobja, knjige z izborom navdihujočih citatov za vse leto, darilne škatle ter uspešnice, ki so se dobro prodajale že skozi leto.

Najbolje prodajana knjiga letošnjega leta v omenjeni založbi je obenem ena najlepših darilnih knjig, ki jo priporočajo tudi za obdarovanja ob koncu leta, pojasni Benedičičeva. »To je Fant, krt, lisica in konj britanskega ustvarjalca Charlieja Mackesyja . Knjiga se je dotaknila milijonov src po vsem svetu, saj gre za univerzalno zgodbo o prijaznosti, namenjeno tako mladim kot starim. Na področju osebne rasti je uspešnica tega leta Kako razmišljati manj francoske psihoterapevtke Christel Petitcollin , ob kateri se lahko vsak nauči izkoristiti izjemne možnosti svojih možganov. V tem času se odlično prodaja tudi biografija Baracka Obame Obljubljena dežela – gre za privlačno, izčrpno in globoko osebno pripoved o ustvarjanju zgodovine – izpod peresa človeka, ki nas je spodbudil, da verjamemo v moč demokracije,« doda sogovornica. Po njenih besedah so bili letos najbolj iskani že znani avtorji, na primer Thomas Erikson s knjigo Obkroženi z idioti, Robin Sharma z naslovom Ob 5ih vstani in svet ti bo ležal na dlani ter priljubljena švedska pisateljica kriminalk Camilla Läckberg z novo kriminalko Zaboj. Zelo prijetno jih je presenetil tudi odziv na zbirko Velike ženske. Velike zgodbe. Velike ljubezni, v kateri je izšlo že devet naslovov z osrednjimi osebnostmi Mario Montessori, Audrey Hepburn, Marie Curie itn.

Podirajo rekorde

V Mladinski knjigi je med najbolj prodajanimi knjigami letošnjega leta knjiga avtorice Erice Johnson Debeljak Devica, kraljica, vdova, prasica (skoraj 4000 izvodov). »Pričakujemo, da bosta do konca leta kakšen rekord podrli tudi knjigi Srečo, prosim Aljoše Bagole in Pustolovec zmote Mihe Šaleharja. Od izvirnega leposlovja za otroke je najbolj prodajana Zajčkova hišica Anje Štefan (in ilustratorke Hane Stupice), od prevodnega pa serija Pasji mož. Med najstniki je še vedno najbolj priljubljen Harry Potter,« nam zaupa Laura Štraus iz Mladinske knjige.

Med najbolj priljubljenimi avtorji tega leta sta poleg Erice Johnson Debeljak, Aljoše Bagole, Mihe Šaleharja tudi Mojca Širok in J. K. Rowling, decembrska paleta najbolj prodajanih knjig pa se sicer razlikuje od leta do leta in je odvisna predvsem od trendov – od tega, kaj je trenutno v ponudbi, pojasni Štrausova. Kot dodaja, izbrati knjigo ni preprosto in že s samo odločitvijo glede avtorja oziroma konkretnega naslova obdarovani osebi nekaj povemo. »Morda so knjige nekaj posebnega tudi zato, ker lahko vanje zapišemo posvetilo in s tem darilo naredimo bolj osebno oziroma intimno.«

»Letošnji december je poleg Zajčkove hišice Anje Štefan tudi v znamenju Božičnega pujsa J. K. Rowling, med izvirnimi kriminalkami pa je na prvem mestu Evidenca Mojce Širok. Od kuharskih priročnikov sta v ospredju obe knjigi Urške Fartelj (220 stopinj poševno: Preprosto, sveže in s kruhom pomazano ter Preprosto in sveže vse leto). Glede na prodajo v prvih dneh po izdaji veliko obeta tudi Repa in krompir, nova veganska kuharica Saša Škete,« zaupa sogovornica.