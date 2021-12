Širjenje omikrona: covid-19 vse pogosteje spominja na prehlad

Bolniki s covidom-19 vse pogosteje smrkajo in kihajo, “klasični” simptomi pa so vse redkejši. Dogajanje, ki ga opažajo slovenski zdravniki, so pri različici omikron že popisali britanski raziskovalci. Prebivalce bo treba opozoriti na te spremembe, so poudarili.