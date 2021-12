Čas med katoliškim božičem in novim letom ni najbolj priljubljen za resna pogajanja. Ta zdaj vseeno potekajo, kar kaže na to, da nihče noče izgubljati časa. S temi besedami je glavni ruski pogajalec Mihail Uljanov vlil nekaj optimizma pred včerajšnjim nadaljevanjem dunajskih pogajanj o obnovi sporazuma, s katerim bi Iran oklestil svojo jedrsko dejavnost v zameno za odpravo sankcij.

Iranska stran je pred sinočnjim osmim krogom pogovorov po desetdnevnem premoru razkrila nekaj svojih želja in namer. Zunanji minister Hosein Amirabdolahian je dejal, da je za uradni Teheran najpomembnejši dogovor o odpravi vseh ovir pri prodaji iranske nafte kjer koli na svetu in da je denar od prodaje naložen na računih iranskih bank v tujih valutah. Prodaja iranske nafte, zlate žile državnih financ, je močno upadla, odkar so ZDA pod predsednikom Donaldom Trumpom leta 2018 uvedle sankcije proti Iranu po odstopu od jedrskega sporazuma iz leta 2015, ki ga zdaj spet poskušajo sestaviti pogajalci sedmih držav (Irana, ZDA, Rusije, Kitajske, Francije, Velike Britanije in Nemčije, ob posredovanju predstavnika EU Enriqueja More).

Iran je tudi sporočil, da je pred pogajalci nov osnutek dokumenta, ki je nastal na podlagi prejšnjega kroga pogovorov in stališč nove iranske administracije predsednika Raisija. Njegova jedrska agencija pa je sporočila, da v nobenem primeru ne bodo bogatili urana nad 60 odstotkov, tudi če pogajanja propadejo. Toda če se to zgodi, noben nadzor ne bo mogoč.

Po sporazumu iz leta 2015 bi Iran uran lahko bogatil na največ 3,67 odstotka, vendar je po ameriškem odstopu to omejitev nehal spoštovati in postopoma začel bogatiti uran do 60 odstotkov. To ni dovolj za jedrsko orožje, ki po trditvah Irana ni njegov cilj, saj je zanj potrebna vsaj 90-odstotna obogatitev. Je pa temu precej bližje, saj so poznejše faze bogatitve manj zahtevne od uvodnih.

Zahod ponavlja, da se čas izteka

Zahodni diplomati že nekaj časa ponavljajo, da se čas za dosego dogovora izteka in da je na voljo morda samo še nekaj tednov, in sicer prav zaradi iranskih jedrskih aktivnosti in njegovega velikega napredka v bogatenju urana. Uradni Teheran je do postavljanja rokov kritičen in pravi, da v to ne bo privolil. Časovni pritisk na Iran pa je posledica negotovosti o tem, ali s pogajanji morda samo kupuje čas, da vmes obogati dovolj urana za izdelavo jedrskega orožja.

Po nastopu novih oblasti v Iranu in petmesečni prekinitvi pogajanj so nemški, francoski in britanski diplomati po zadnjem krogu pogajanj sicer izrekali pesimizem, uradni Teheran pa kritiko tega pesimizma.