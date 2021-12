Menda je vseh osem predsedniških kandidatov francoske levice oziroma leve sredine v minulih dneh čestitalo novoizvoljenemu čilskemu predsedniku Gabrielu Boricu, ki je do položaja prišel najprej z zmago na strankarskih volitvah. A se kljub čestitkam iz tega očitno niso ničesar naučili. Razen kandidatke socialistov, pariške županje Anne Hidalgo, namreč vsi predsedniški kandidati levice nasprotujejo, da bi ta politični pol s predvolitvami izbral svojega (le enega) kandidata in mu tako povečal možnosti za uspeh, saj bi preprečili drobljenje glasov.

Francoska desnosredinska republikanska stranka je takšne volitve imela konec novembra in so izjemno koristile zmagovalki Valerie Pecresse, ki ima po zadnjih anketah nenadoma možnost postati predsednica. Medtem pa ankete niti enega kandidata levice ne uvrščajo med prve štiri. Še najvišje je 70-letni radikalni levičar Jean-Luc Melenchon z okrog desetimi odstotki podpore. Vsi kandidati z levega pola skupaj pa težko dosežejo 25 odstotkov. Del levosredinskih volilcev podpira tudi predsednika Emmanuela Macrona, ki je bolj sredinsko in liberalno usmerjen. Vsekakor levica v Franciji ni bila nikoli tako šibka, kar je tudi posledica tega, da je skrajna desničarka Marine Le Pen v zadnjem desetletju pridobila podporo skoraj polovice delavcev.

Napetosti in računi brez krčmarja Da bi bila zmešnjava na levi še večja, zdaj o kandidaturi razmišlja še 69-letna nekdanja ministrica za pravosodje Christiane Taubira. Karizmatična temnopolta političarka pravi, da želi povezati glasove na levi, a bi jih v resnici le še bolj razpršila. Zaradi njene morebitne kandidature je jezen 54-letni kandidat Zelenih Yannick Jadot, ki mu ne uspe seči do desetih odstotkov podpore. Upa, da bi mu to s svojim odstopom omogočila Hidalgova, ki ima štiri odstotke podpore, toda tak umik bi bil za socialiste ponižujoč in morda eksistenčno nevaren, saj na stranko, ki na predsedniških volitvah nima svojega kandidata, volilci pozabijo. Prav zaradi tega komunisti tokrat nočejo podpreti Melenchona, kot so ga nazadnje, in imajo svojega kandidata. Jadot pa ob tem zavrača pozive Hidalgove k volitvam predsedniškega kandidata levice, saj je že šel skozi tak hud boj, da je postal kandidat Zelenih, in noče še ene takšne preizkušnje. Poleg tega je pred volitvami leta 2017 sam odstopil v prid socialističnemu kandidatu Benoitu Hamonu, ki je potem pogorel s šestimi odstotki podpore. Tako zdaj hoče, da odstopi socialistka.

Spletno glasovanje brez posveta s politiko Zaradi vsega tega dogajanja se je rodilo množično gibanje za primarne volitve levice, v katerega se je vključilo že več kot 200.000 volilcev. Med 27. in 30. januarjem nameravajo po spletu izvesti volitve predsedniškega kandidata levice, ne da bi se o tem posvetovali s samimi politiki. Tako bi tu lahko zmagala denimo Melenchon ali Jadot, čeprav sta oba proti primarnim volitvam. Morda ni naključje, da namerava Taubirova svojo odločitev sporočiti prav 15. januarja, ko bo gibanje objavilo seznam kandidatov za primarne volitve. David Revault D’Allonnes, komentator tednika Journal de Dimanche, je sicer prepričan, da bodo te primarne volitve samo še povečale zmedo na levici in jo še bolj oslabile, ker Melenchon in Jadot verjetno ne bi priznala poraza. Nekateri drugi analitiki pa dopuščajo možnost, da bi zmagovalec pritegnil pozornost in mobiliziral volilce levice, zlasti če bi se zgodilo presenečenje.