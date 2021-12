Po letu dni premora bo Lenzerheide v Švici danes spet prizorišče uvodne tekme novoletne turneje za svetovni pokal v smučarskem teku. Nanj ima lepe spomine tudi Anamarija Lampič, ki je predlani tu slavila v sprinterski preizkušnji, nato pa je bila najboljša še v Oberstdorfu. Ob Lampičevi bodo v Švici slovenske barve branili še Eva Urevc, Anja Mandeljc, Anita Klemenčič, Miha Šimenc in Miha Ličef.

Že po vrnitvi iz Dresdna je Nejc Brodar, glavni trener slovenske reprezentance v teku na smučeh, napovedal, da se Janez Lampič, ki ima še vedno težave s poškodbo gležnja, ne bo udeležil letošnjega Tour de Skija. Prav tako v nedeljo v reprezentanci, ki je odpotovala v Švico, ni bilo Vilija Črva, ki je na zadnji sprinterski tekmi v Dresdnu prvič prišel do točk svetovnega pokala. »Črv je na žalost zbolel, zato ostaja doma, prav tako Lampič, ki se bo posvetil treningu in upam, da bo že za francoski del svetovnega pokala v želeni formi. Svoj prvi nastop v svetovnem pokalu bo imel Ličef, cilj Šimenca so prve letošnje točke v svetovnem pokalu, kar pri dekletih velja tudi za Mandeljčevo in Klemenčičevo, medtem ko imata Lampičeva in Urevčeva višje cilje. Obe sta v Dresdnu potrdili dobro formo,« je pred začetkom šestnajste izvedbe novoletne turneje dejal Nejc Brodar, ki je za zdaj zadovoljen s potekom prvega dela sezone, vendar le v ženskem delu ekipe. »Predvsem to velja za Lampičevo, ki je po Ruki nastavila motorje in njeni rezultati so šli samo navzgor. Pri Urevčevi smo se pravilno odločili, da smo jo po prvi tekmi sezone poslali za en teden na trening domov in že v Davosu je z zmago v kvalifikacijah nakazala, da se vrača v formo, kar je potem potrdila z obema tekmama v Dresdnu. Kar se tiče fantov, si vse čestitke zasluži Črv, določen napredek je na razdalji naredil Šimenc, v sprintu pa je njegova želja po uspehu tako velika, da mu v kvalifikacijah vedno zmanjka nekaj sekund za preboj med najboljših 30. Na žalost ima Lampič še vedno težave z gležnjem, kar mu otežuje nastope. Je pa letos konkurenca še hujša kot lani in zaostanki v kvalifikacijah za najboljšimi, ki bi še lani sodili med najboljših 30, so letos dovolj za okoli 50. mesta. Ampak to ne sme biti opravičilo, moramo delati naprej, se v vsaki tekmi približati najboljšim in verjamem, da smo tega sposobni. Upam, da že na novoletni turneji.«

Najboljšo slovensko skupno uvrstitev na Tour de Ski je dosegla Petra Majdič, ki je leta 2010 na sloviti Alpe Cermis prišla le za Justyno Kowalczyk. Poljakinja je s štirimi končnimi zmagami, vse je dosegla zaporedoma, tudi najboljša posameznica najprestižnejše tekaške turneje v svetovnem pokalu. Majdičeva je bila še enkrat tretja, pohvali pa se lahko še z dvema skupnima zmagama v sprintu. Do ene skupne zmage v sprintu je predlani prišla tudi Lampičeva, ki je bila v skupni uvrstitvi najvišje lani, ko je bila 15. »V letošnji sezoni višje od tretjega mesta še nisem bila. Upam, da bo prej ali slej prišlo tudi kakšno drugo ali prvo mesto. Morda mi to uspe prav na novoletni turneji, na kateri bosta moja glavna cilja v sprintu, v Lenzerheideju in Oberstdorfu. To sta tudi tekmi, na katerih bodo moja pričakovanja najvišja, vsekakor pa bom ostala do konca, vključno z vzponom na sloviti Alpe Cermis, s končno uvrstitvijo pa se ne obremenjujem,« je pred današnjo sprintersko tekmo v Lenzerheideju dejala v tem trenutku najboljša slovenska tekačica na smučeh Anamarija Lampič.

Na do zdaj zadnji izvedbi novoletne turneje, ki je minila brez norveške izbrane vrste, se je v ženski konkurenci svoje prve zmage veselila Američanka Jessie Diggins, v moški pa je bil drugič zaporedoma najboljši Rus Aleksander Boljšunov. Oba bosta med kandidati za najvišja mesta tudi tokrat, nekoliko olajšano delo pa bo imela Digginsova, saj Norvežanke Therese Johaug, sicer trikratne zmagovalke Tour de Skija, tudi letos ne bo. Po izjavah iz norveškega tabora se je že popolnoma posvetila pripravam na olimpijske igre v Pekingu. Tako naj bi bila glavna konkurentka lanskoletni zmagovalki Švedinja Frida Karlsson, nikoli pa ne gre odpisati Norvežank, čeprav brez Johaugove. Najboljšemu tekaču na smučeh v zadnjih dveh sezonah Boljšunovu bosta tretje zaporedno slavje v prvi vrsti poskušala preprečiti trenutno vodilni v svetovnem pokalu Norvežan Johannes Hoesflot Klaebo in drugi Rus Sergej Ustjugov.