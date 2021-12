Ogier se je v motošport zaljubil že v otroštvu, saj je bil oče velik oboževalec brazilskega dirkača Ayrtona Senne v formuli ena, njegov stric pa voznik v avtokrosu. Kariero je začel v kartingu, nato je presedlal v dirkalnik za reli in leta 2005 osvojil Rallye Jeunes – športni dogodek v Franciji, kjer se pomerijo talentirani vozniki relija. Ta zmaga mu je odprla vrata v serijo Peugeot 206 Cup, kjer je začel sodelovati s svojim dolgoletnim sovoznikom Julianom Ingrassiom. Bil je najboljši novinec leta in bil je tudi na stopničkah.

Naslednje leto je prišel tudi do prve zmage in tako leta 2008 prestopil v svetovno prvenstvo relija. V svoji kategoriji je s citroenom C2 zmagal in osvojil naslov mladinskega svetovnega prvaka že v prvem poskusu. Zaradi tega uspeha je dobil priložnost, da na zadnjem reliju sezone v Walesu vozi v glavnem razredu WRC. Že na prvi hitrostni preizkušnji je zmagal in nekaj časa tudi vodil na dirki. Zaradi dobre predstave se je od njega v naslednji sezoni, kjer je vozil za mlado ekipo Citroena, veliko pričakovalo. V novi sezoni je bil njegov sotekmovalec v ekipi svetovni prvak v formuli ena iz sezone 2007, Finec Kimi Raikkonen.

Zmaga na dirki prvakov

Po začetnih težavah se je le sestavil in v Grčiji prišel do prvih stopničk z drugim mestom, sezono pa je končal na osmem mestu. Na prvo zmago je moral počakati do šeste dirke naslednje sezone. Po tej zmagi na Portugalskem je vozil vse bolje in bolje ter se pozneje v sezoni pridružil glavni Citroenovi ekipi, kjer je postal sotekmovalec prvega zvezdnika Sebastiena Loeba. Sezono je po še eni zmagi na Japonskem končal na četrtem mestu. V sezoni 2011 se je že boril za naslov prvaka. S petimi zmagami je v troboju z Loebom in Fincem Hirvonenom le za nekaj točk osvojil tretje mesto. Na prestižni dirki prvakov konec leta je premagal vse voznike v WRC in F1. Takrat sta vozila tudi sedemkratna in štirikratna svetovna prvaka v formuli ena, Nemca Michael Schumacher in Sebastian Vettel, in tudi devetkratni zmagovalec dirke 24 ur Le Mansa, Danec Tom Kristensen.

Po zmagi je Sebastien Ogier dejal: »Zelo sem srečen. Bil je zelo lep vikend in zelo zabavno je bilo voziti tukaj. Neverjetno je zmagati proti vozniku, kot je Kristensen, ki ima zares veliko izkušenj.« Po sezoni se je pridružil ekipi Volkswagna, ki je za leto 2013 načrtovala vstop v prvenstvo z novim polom R. Zaradi tega je moral v sezoni 2012 voziti s škodo fabio, ki pa ni bila konkurenčna najboljšim in je bil zato na koncu šele na skupnem desetem mestu. V sezoni 2013 je bil z novim dirkalnikom in po delni upokojitvi Loeba (odpeljal je le tri dirke in dve dobil) praktično nepremagljiv. Dobil je devet od trinajstih dirk in postal tretji Francoz, ki je osvojil naslov svetovnega prvaka.