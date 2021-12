»Glavni cilj je, da vseh šest tekmovalcev naredi vseh osem skokov. Idealno bi bilo, če bi bili vrhunski. Če to naredijo, lahko izpolnijo cilj, da je v skupnem seštevku turneje en tekmovalec uvrščen do šestega mesta, dva do desetega in trije do petnajstega mesta,« je pričakovanja za 70. novoletno turnejo razkril selektor slovenske reprezentance Robert Hrgota, ki je na start v Oberstdorf pripeljal Anžeta Laniška, Timija Zajca, Ceneta in Petra Prevca, Lovra Kosa in Žigo Jelarja.

Prvo slovensko ime uvodnega dela sezone je Anže Lanišek, ki je v skupnem seštevku svetovnega pokala četrti, njegovi najboljši uvrstitvi pa sta drugo mesto in zmaga na drugi postaji v Ruki. Po prvi zmagi v karieri mu na naslednjih treh tekmah (13., 20. in 23. mesto) ni šlo po načrtih, vendar se je med elitno deseterico vrnil na generalki za turnejo v Engelbergu (osmo in sedmo mesto). »Ko mi ni šlo po načrtih, ni bilo enostavno. Zmagati želim na vsaki tekmi. V športu so lepi in manj lepi trenutki. Ne glede na težave sem osvajal točke in bil v stiku z najboljšimi. V Engelbergu sem končno spet malo zadihal. Ko mi ni šlo, sem se ukvarjal sam s seboj, tudi na psihološki ravni. Skušal sem sproščati telo, potem ko sem bil v Klingenthalu tako zategnjen, da nogi nista naredili popolnoma nič. Vse je bilo napačno. Zgornji del telesa je bil zategnjen, noge pa mehke, moralo bi biti obrnjeno s sproščenim delom telesa in aktiviranimi nogami,« je to, kako je prebrodil težave, pojasnil Anže Lanišek. V podobni situaciji je bil že v lanski sezoni, ko je po drugem mestu v Innsbrucku na zadnji tekmi novoletne turneje v Bischofshofnu izpadel že v kvalifikacijah. Na naslednjih dveh tekmah v Neustadtu v Nemčiji je bil 12. in 15., nato pa je v Zakopanah osvojil drugo mesto, ko je že kazalo, da bo celo zmagal.

V najboljši formi je Timi Zajc »Turneje se bom lotil brez veliko filozofiranja. Šel bom iz skoka v skok, iz dneva v dan. Bomo videli, kam me bo to pripeljalo. Vedno si želim lepega rezultata. Lanska turneja je bila dobra lekcija, a spodrsljaj ni bil konec sveta. Šel sem naprej, prišel je klik, obrnil sem ploščo in sem nato na svetovnem prvenstvu osvojil kolajno,« je dodal Lanišek, ki ima zanimivo mnenje o vrhuncih sezone. Pravi, da zanj ni vrhuncev sezone, ampak je vrhunec celotna sezona. »Vsako tekmo skušam jemati kot navadno. Državno prvenstvo, svetovno prvenstvo in svetovni pokal skušam opraviti povsem enako in sproščeno,« je končal Lanišek, ki se je med prazniki spočil glavo in telo. Cene Prevc je najbolj konstanten slovenski skakalec v sezoni, zato prizorišča zapušča z nasmehom na obrazu veliko pogosteje kot v preteklosti. »Glavni cilj je, da naredim vseh osem skokov, kar pomeni, da sem vsakič v finalu in nisem diskvalificiran. Turneja je zame pomemben del sezone, saj ima tradicijo, kar daje vsem tekmam dodano vrednost,« je bil iskren Cene Prevc. Je tudi mirnejši, saj se je v preteklosti decembra običajno boril, da si je z dobrim nastopom v celinskem pokalu izbojeval mesto v svetovnem pokalu. Cene je prvo ime letošnje sezone iz skakalne dinastije Prevc iz Selške doline. »Med nami ni bratskega rivalstva, je pa to nekaj zelo dobrega za medije. Vsi trije smo takšni, da se uspeha drugega še bolj veselimo. Če smo drug drugemu dodatna motivacija, še toliko bolje,« je bil odgovor Ceneta Prevca. Glede na skoke, ki jih je pokazal Timi Zajc v Engelbergu (tretje mesto) in državnem prvenstvu (zmaga s skokoma z nižjega zaletišča), je forma mladega asa iz Hramš v občini Žalec v očitnem vzponu. »Zmaga na državnem prvenstvu je lepa popotnica. Najpomembneje je, da pridem v Oberstdorf in na kvalifikacije dobro pripravljen, nato se bom prepustil toku dogodkov. Za uspešen nastop na vseh štirih tekmah je potrebna vrhunska pripravljenost,« je bil jedrnat Timi Zajc, ki je na državnem prvenstvu na tekmi ekip sicer padel. Na vprašanje, kdo je favorit turneje, odvrnil: »Če zlatega orla ne osvojim jaz, mi je vseeno, kdo ga bo odnesel domov.«

Peter Prevc v slogu navijačev Maribora: Ni vdaje Peter Prevc je na turneji doživel že vse, od osvojitve zlatega orla do tega, da je sredi tekmovanja zaradi slabe forme odpotoval domov. »Sposoben sem več, kot pokažem na tekmah, kjer izvedba ni prava. Težava je v sproščenosti. Ker je ni, se mi stvari rušijo na malenkostih. Najboljše zdravilo za pomiritev so dolgi skoki. Prvi cilj za turnejo je, da dvignem raven skakanja in ostanem do konca tekmovanja. Rešitev je v treningu,« je bil jasen 29-letni Peter Prevc in v slogu navijačev nogometašev Maribora, za katere je Gorenjec tudi že navijal na tekmah v Ljudskem vrtu, dodal: »Ni vdaje.« Lovro Kos, državni podprvak z najdaljšima skokoma tekmovanja, a z višjega zaletišča, bo debitant na turneji. »Sem brez pričakovanj. Lepo bi bilo, če bi na vseh tekmah osvojil točke,« je jedrnata napoved Lovra Kosa, ki si drese šiva sam in v detajlih išče izboljšave. Žiga Jelar se je potem, ko je bil zaradi okrevanja po okužbi s koronavirusom na bolniški kar 45 dni, v začetku decembra vrnil na skakalnico. Njegova forma je neznanka, saj je bila njegova prva letošnja tekma na snegu državno prvenstvo, na katerem je bil sedmi.