Nepreslišano Marko Crnkovič novinar urednik

Prevod: bodimo ponosni na to, kar imamo – pa čeprav vlado, ki nam gre na živce. Nezadovoljni naj bomo tiho, ker da je naša kritika samo manjvrednostni kompleks. Oblast je zdaj domača, zato bodimo z njo za vsako ceno zadovoljni.

Del projekta spreminjanja narodnega značaja je tudi prevrednotenje vrednot. In s tem v zvezi smo imeli kaj videti. Literarne točke so bile v glavnem obupne. Narodnoprebudna lirika na nivoju čitalništva 19. stoletja. Za update je skrbel bedni stihoklepec Pirkovič. Nekatere glasbene točke so bile prebavljive, nekatere niti malo. Recimo Omar Naber. Še najboljši je bil finale Jožeta Potrebuješa. On zna. Nisem pa mogel gledati narodnih noš. Ne morem jih videti niti v gala rabi, kot izgovor za židano marelo eksplicitnega slovenstva.

Proslave so prej bile namenjene izrojenim intelektualcem, ki ne znajo biti domoljubi – zdaj pa preprostim ljudem, ki se edini znajo istovetiti z domovino. Naš problem, če ne znamo uživati v solzavem za-dom-spremni pesnikunstvu in narodnozabavni glasbi.

Cilj Janševe vlade ni samo sprememba narodnega značaja. Poseči hočejo še globlje v intimne opcije ljudi, rojenih na asfaltu, ter s folklornim protistrupom deratizirati urbani okus izobraženih – in jim tako pomagati, da se znebijo manjvrednostnih kompleksov. fokuspokus.si