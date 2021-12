Po podatkih Reutersa, objavljenih prejšnji teden, je bilo letos na svetovni ravni sklenjenih za približno 5630 milijard ameriških dolarjev poslov na področju združitev in prevzemov (M & A), kar je zgodovinsko najvišja vrednost. Rekord pa je predvsem posledica obilja poceni denarja, visokih vrednotenj lastniških vrednostnih papirjev in rekordno nizkih obrestnih mer. V investicijski banki JP Morgan pravijo, da so bilance podjetij v zelo dobri kondiciji, poleg tega pa podjetja »sedijo« na ogromno denarja – samo v ZDA naj bi bilo teh sredstev za skoraj 3000 milijard ameriških dolarjev. Donosnost delnic investicijskih bank Goldman Sachs in Morgan Stanley, ki veliko prihodkov ustvarita prav na področju združitev in prevzemov, letos obsega več kot 45 odstotkov, kar je precej bolje od donosnosti osrednjih ameriških delniških indeksov.

Vlagatelji na stari celini so bili prejšnji teden prav tako lahko zadovoljni z izkupičkom na borzah. Tečaji indeksov vseh glavnih borz so teden končali v zelenem, pri čemer sta bila v ospredju sektorja polprevodnikov in potrošnih storitev. Čeprav se inflacija tudi v Evropi za zdaj še ne umirja, je predsednica Evropske centralne banke (ECB) Christine Lagarde v sredo dejala, da pričakuje upad inflacije v prihodnjem letu, prav tako pa je izrazila pripravljenost na ukrepanje, če bi bilo treba. Po podatkih evropske komisije je zaupanje potrošnikov na evrskem območju sicer že tretji mesec zapored upadlo, vrednost indeksa je na najnižji točki po marcu. Rezultati raziskave, ki jo je izvedlo podjetje GfK, ponudnik podatkov in analitike za industrijo potrošniškega blaga, kažejo, da bi lahko zaupanje potrošnikov v Nemčiji v januarju zaradi povišane inflacije in novih omejitev zaradi koronavirusa dodatno upadlo.

Za konec si na kratko oglejmo še trge v razvoju. Kitajski internetni velikan Tencent je v četrtek objavil, da namerava zmanjšati lastništvo v podjetju JD.com, ki se ukvarja s spletno trgovino. Delnice omenjenega podjetja naj bi Tencent razdelil svojim delničarjem v obliki enkratne dividende v vrednosti 16 milijard dolarjev. Eden glavnih razlogov za omenjeno transakcijo naj bi bila nesoglasja Tencenta s kitajskim regulatorjem. Vrednost delnice podjetja JD.com je na dan objave novice upadla za približno sedem odstotkov. V Turčiji se je upad lire nekoliko ustavil, saj je turški predsednik Erdogan predstavil ukrepe za stabilizacijo domače valute, med drugim program za zaščito prihrankov pred nihanjem lire glede na ostale glavne svetovne valute. Delnice turških podjetij, katerih gibanje se ujema z gibanjem turške lire, so bile zaradi tega zmagovalke prejšnjega tedna, saj je turški delniški indeks Bist 100 poskočil za dobrih 38 odstotkov.