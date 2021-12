Z lesenimi igračami zaznamovano otroštvo

V domžalski Menačenkovi domačiji bo do 15. februarja 2022 na ogled razstava lesenih igrač zbiratelja Mohorja Demšarja, ki je kot dolgoletni waldorfski učitelj v igračah našel svoje poslanstvo. Stare lesene konjičke, vrtavke, možičke kopitljačke in lesene punčke so popestrile še črno-bele fotografije otrok z njihovimi najljubšimi igračami.