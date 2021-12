Stava na napačnega konja

Kot poročajo svetovni mediji, je poljski predsednik Andrzej Duda vložil veto na sporno medijsko zakonodajo, ki jo je sicer sprejela njegova vladajoča stranka Zakon in pravičnost (PiS). Kritiki so namreč ocenjevali, da je ta zakonodaja poskus poljske vlade za utišanje neodvisnega televizijskega novičarskega programa TVN24, ki je v večinski lasti ameriške skupine Discovery. V ZDA in tudi v podjetju Discovery so bili zato zelo kritični do predloga in so poljskega predsednika neposredno pozvali k vetu, kar se je zdaj tudi zgodilo.