Ni prostora za bolne

Ljudje, za katere ni zagotovljena niti osnovna zdravstvena oskrba, se včasih v stiski obrnejo tudi na novinarje. Ko se njihov zdravnik upokoji ali odseli, se ne morejo zanesti na skoraj nič. Poročali smo o posameznikih, ki so šele bolni izvedeli, da zdravnika nimajo več in da zanje v bližnjem zdravstvenem domu ni več prostora. In o prebivalcih, ki bi se morali, če se ne bi znašli drugače, k zdravniku voziti v oddaljene kraje. Grenak priokus je nekaterim našim sogovornikom pustilo tudi to, da so jih zavračali v ambulantah, ki uradno še sprejemajo nove paciente.