»Potrebujemo čas in treninge, česar pa v napornem ritmu tekem nimamo,« so besede trenerja Cedevite Olimpije Jurice Golemca in jih je mogoče pogosto slišati iz njegovih ust. Pri tem bi mu težko oporekali, saj si tekme v ligi ABA in evropskem pokalu resnično sledijo druga za drugo, zato se pojavijo težave, ko moštva menjajo igralce med sezono. To pot je lahko Golemac nekoliko bolj pomirjen in zadovoljen, saj je imel med tekmo z Valencio, ki so jo zmaji presenetljivo dobili, in današnjo s Cibono kar teden dni časa za popravo stvari, ki v igri Ljubljančanov ne funkcionirajo.

Po najboljši predstavi v letošnji sezoni proti Valencii zmaji prekipevajo od samozavesti. Očitno je, da so menjave v moštvu prinesle želeni učinek. Olimpija je v Španiji prvič v letošnji sezoni kazala pravo kemijo na parketu, saj so si igralci pomagali v obrambi, v napadu pa s kroženjem žoge iskali prostega soigralca. Ob taki igri precej bolje delujejo tudi tisti posamezniki, ki so bili do zdaj dolžniki, denimo Zach Augustus. V 40 minutah prav tako ni prišlo do kakšnega večjega padca, kar je bila značilnost zmajev v letošnji sezoni. Vse torej kaže, da stvari tečejo v pravo smer, a je v športu pač tako, da se je treba dokazovati iz dneva v dan in da rezultat zadnje tekme na naslednji ne šteje kaj dosti. V luči tega bo Golemac od svojih igralcev zahteval predvsem konstantno dobre predstave, kar je bila prav tako ena od težav letošnjega moštva. Cibona je v tem pogledu zagotovo nasprotnik po meri, a pozor: tako je delovalo tudi v lanski sezoni lige ABA, pa so se zmaji opekli in jim je ravno poraz v Zagrebu odnesel uvrstitev v polfinale jadranskega tekmovanja.

»Pred nami je vedno zahtevno gostovanje pri Ciboni, ki ima mlado ekipo in dobrega trenerja. Vemo, da igrajo taktično disciplinirano, fizično in intenzivno košarko. Za pozitiven rezultat se bomo morali potruditi po najboljših močeh. Predvsem moramo ponoviti obrambno predstavo iz Valencie ter izboljšati še nekatere druge stvari, za kar si prizadevamo. Tokrat smo imeli nekaj več časa za pripravo, zato že komaj čakam, da se tekma začne,« je neučakan Jurica Golemac, ki si želi potrditve dvigovanja forme. O ničemer drugem kot o zmagi ne razmišljajo niti igralci. »Na Cibono smo se dobro pripravili. Potrebujemo zmago in v Zagrebu nas zanima samo to. Tudi trener nam je povedal, da nimamo več pravice do 'kiksa'. Če se želimo priključiti vrhu lestvice, torej prvim štirim moštvom, moramo zmagovati. To je edini cilj v Zagrebu,« je jasen Alen Omić.