Goloba, ki ju imam v mislih, govorita in se obnašata različno. Prvi nagovarja ljudi s pogostimi nasmeški, ljubeznivimi pogledi in gestami, ki so zelo drugačni od možakov z istim poklicem. Ti nasmeškov ne poznajo, njihovi nagovori so sila resni in ne poznajo niti najmanjše mere prijaznosti in prijetnosti. Uspelo mu je približati področje, kjer dela, vsem ljudem, med katerimi so tudi čisti nasprotniki njegovih trditev.

Drugi je bolj resen, vendar je že na pogled drugačen od njemu podobnih. Kot moški nosi dolge lase, ki so povsem podobni ženskim frizuram, in že tako temeljito odstopa. Toda dokazal je, da je sposoben ekonomist, saj mu je uspelo postati direktor večje uspešne elektrofirme. Ker zaseda mesto, ki je po plači in dejanjih zanimivo za vladno strukturo, ki na taka mesta kadruje svoje ljudi, se je moralo zgoditi, da so ga zamenjali z ljudem povsem neznanim možakom. Nastal je zapleten položaj, saj se odstavljeni z ukrepi vlade ni strinjal in jim nasprotuje.

Oba lepa goloba sta mlada in navzven skoraj brez napak. Le tega še ne vemo, ali imata v glavah tisto znano lastnost orientacije v zraku, predvsem točne usmeritve v domači golobnjak. V sosednji vasi ima znanec večjo golobjo jato, ki se vsakodnevno dviga nad vasjo in jo v krogu v zraku obletava. Jata disciplinirano kroži v povsem enakih krogih in se tudi domov vrača v eni jati. Njihovo kroženje lahko tako vsak dan občudujem, saj so tako rekoč vsi v jati skoraj enake barve in ravnanj. Kaj je torej v golobji glavi, ki narekuje tako disciplinirano ravnanje?

Goloba, ki ju imam v mislih, sta vzorčen primer posebnega videnja. Oba sta dvignila zavest ljudem. Kar malo je neverjetno, da sta se pojavila sočasno in z enakimi nagnjenji. Čutim, da bi znala poseči po najvišjih medaljah in mestih, ki niso dosegljiva običajnim ljudem. Za tak podvig potrebujeta množično podporo in niti gramčka avtokracije, s katero se kiti sedanja oblast. Tako rekoč prepričan sem, da bo najmanj eden na bližnjih volitvah segel po zelo zahtevnem položaju.

Privoščim mu, saj bi s tem tudi skupnost ljudi v državi dobila pomemben zagon navzgor v lepše življenje.

Franjo Jurman, Medvode