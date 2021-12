Igor Zorčič je doštudiral pravo, delal kot odvetnik, Miro Cerar pa mu je s svojo stranko (SMC) omogočil, da je bil leta 2014 izvoljen za poslanca. V prvem mandatu mi ni vzbudil pozornosti, bolj sem ga opazila šele v drugem (v Šarčevi vladi), ko je bil vodja poslanske skupine. Čeprav je bil poslanec, je jeseni 2019 vseeno kandidiral (neuspešno) za brežiškega župana. To omenjam le kot prikaz njegovih ambicij, prepričanja o lastnih sposobnostih, lahko pa kdo to obrne v njegovo »žrtvovanje«, da bi v Brežicah prekinili dolgotrajno skorumpirano vladavino SDS. Zanimiva se mi zdi takratna izjava, ki je razkrila njegov pogled na lobiranje: »Tudi če bom župan in ne več poslanec, se ta moj manko ne bo poznal, saj prihajam iz stranke, ki sestavlja koalicijo, ter bom lahko tudi s pomočjo SD in Levice vplival na delovanje vlade.« Malo pozneje pa jima je preračunljivo, brez sramu, obrnil hrbet.

Pa ne samo SD in Levici, tudi Miru Cerarju, ki je iz stranke izstopil, rekoč: »Vodstvo SMC ne vidi več dlje od samih sebe…, poslanci pa so pozabili ne le, kdo jih je povabil k skupnemu projektu, ampak predvsem, kdo jih je izvolil.« Za prestižno in dobro plačano mesto predsednika DZ v Janševi vladi se je Zorčič raje udinjal primitivnemu agronomu in z izgovorom o potrebnem sodelovanju (ter pozneje o »reševanju« življenj) izdal svoje volilce. Zato ga obtožujem sokrivde za vse posledice, ki jih je Janša povzročil, tudi za sedanje, in pri tem nič ne pomaga dejstvo, da je Počivalška in vladajočo koalicijo pred meseci zapustil.

Koliko mu pomeni predsedniški položaj, kažejo tudi vsa kasnejša dogajanja. Seveda lahko spet obrnemo v pozitivno, češ, še dobro, da opozicija, ki jo v resnici predstavlja večina poslancev – če ne upoštevam, da jih 7 »kolaborira« – ohranja ta položaj, po drugi strani pa verjamem, da se je preračunljivo dogovoril za ceno, da ga je koalicija nehali rušiti. Že res, da mora predsednik parlamenta biti objektiven in predstavnik vseh poslancev, a ne morem se znebiti občutka, da se njegova tehtnica nagiba v desno. Mimogrede: ankete javnega mnenja tudi njemu namenjajo prva mesta na lestvicah. Imajo državljani res slab spomin za sporna ravnanja, jih odpuščajo ali jih sploh ne zaznajo? Kot pri Pahorju in Poklukarju? In nagrajujejo nekonfliktnost ter navidezno pravičnost?

Zorčiča obtožujem, da je odgovoren za vzdrževanje nedemokratičnosti in tudi neustavnosti v DZ. Bom razložila, zakaj. »Mala ustava« poslancev je njihov poslovnik, skupek pravil, po katerem se morajo ravnati. Za njegovo dosledno izvajanje bi moral skrbeti predsednik, pa ne, ker ga koalicija že dolgo krši, Zorčič pa to dopušča. Preračunljivost, dolg ali nesposobnost? 33. člen govori o delovnih telesih, koliko mest in vodilnih funkcij v njih pripada posamezni poslanski skupini, kar je odvisno od njene velikosti. Ta razmerja so že dolgo porušena. SMC se je zmanjšala za več kot polovico, DeSUS se je zmanjšala, število mest pa neupravičeno ohranjajo in jih imajo na račun demokratične opozicije veliko preveč. Zorčič ničesar ne naredi za sorazmernost, čeprav je še kako pomembna v zakonodajnih postopkih. Tako koalicija nezakonito preglasuje opozicijska dopolnila in predloge zakonov, sprejema samo svoje in prav tako druge sporne odločitve ter zaključke. Večkrat si samovoljno prikroji pravila mimo opozoril pravne službe in samovoljno odloča, kako se bo poslovnik uporabljal. Pred našimi očmi pravkar spreminjajo javno šolstvo in javno RTV v državno, izključno v rokah SDS, državni zbor pa se razkraja. In za vse to je najbolj odgovoren Zorčič.

On pa že ves čas, o tem sem prepričana, najbolj skrbi za svoje interese. Se spominjate, da je pred meseci razmišljal o DeSUS? Pred kratkim se je pogovarjal (in dogovarjal?) z Robertom Golobom in Tomažem Veselom, a še dobro, da se ne povezuje z njima in napoveduje svojo novo stranko Lide (Liberalni demokrati). Po moji presoji bi jima odgnal kar nekaj volilcev, vsaj tiste, ki ne nagrajujejo izdajstva. In kje je jamstvo, da zaradi preračunljivosti ne bo tega ponovil?

Polona Jamnik, Bled