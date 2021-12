Raziskava dobrodelne organizacije Guide Dogs, ki so jo opravili med tisoč lastniki psov, je pokazala, da je Whamova klasika Last Christmas najbolj priljubljena med psi. Kar 10 odstotkov psov naj bi uživalo v skladbi britanskega pop dueta, posneti leta 1984. Pesmi, ki jo je napisal George Michael, sledita Jingle Bells (9 odstotkov) in All I Want for Christmas is You pevke Mariah Carey (6 odstotkov). Tisti, ki so sodelovali v raziskavi, so povedali, da imajo njihove živali rade optimistične skladbe, zagotovo ne tišjih, umirjenih, še najmanj pa uživajo v inštrumentalnih pesmih. Poleg tega ima 90 odstotkov psov rado glasbo, ki ima nanje različne učinke: od pesmi, ki jim dvignejo energijo (23 odstotkov), do melodij, ki jih uspavajo (11 odstotkov).

Zabavni trenutki ob božičnih pesmih Kar četrtina lastnikov psov je potrdila, da je glasba pomagala, da je v decembrskem času njihov pes veliko bolj miren, da mu je pri vsem stresu, ki ga prazniki lahko prinesejo, udobno. Dr. Helen Whiteside, direktorica pri Guide Dogs UK, je ob tem dejala, da jo veseli, ko vidi, da psi praznično obdobje preživljajo s prijatelji in ljubljenimi, in da je bil zadnji božič korak naprej za celotno generacijo psov, rojenih v času epidemije in zaprtja držav. »Hiše so bile ob prazniku verjetno polnejše kot običajno in rutina mnogih psov se je spremenila,« je povedala Whitesidova in dodala, da se glasba tudi sicer pogosto uporablja za pomiritev psov v času sprememb in stresa. »Zato ni presenetljivo, da je za božič glasba ena od ključnih dejavnikov pri psih.« Ob tem je še povedala, da je anketa pokazala, da glasba prinese zabavne trenutke, ki si jih pes in lastnik lahko delita. Druge priljubljene melodije, ob katerih so se psi sprostili, so bile Driving Home for Christmas Chrisa Ree, It’s Beginning to Look a Lot Like Christmas Michaela Bubléja in A Wonderful Christmas Time Paula McCartneyja.