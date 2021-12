Na tej poti si najbrž moramo najprej pridobiti dostojanstvo, ki so nam ga odvzeli s tem, da se je oblast na vseh ravneh proglasila za našega skrbnika. Z očetovsko skrbnostjo enoumno ukazuje našemu življenju in neposlušne kaznuje. Smo odgovorni ljudje in kot taki si moramo povrniti svobodo, ki nam je dana po naravi, svobodo odločanja, kako si bomo uredili življenje v naši ožji in širši skupnosti po sonaravnih načelih.

Mi čutimo zemljo, ker na njej živimo in z njo delimo usodo. Enako ne drži za tiste, ki jo zastrupljajo, požigajo gozdove, pulijo njeno notranjost, jo zasipavajo o z odpadki (tudi strupenimi) in se danes predstavljajo za njene rešitelje. Vse to za dobiček. To so tisti, ki nas razdvajajo. To so tisti, ki tudi iz nas, ljudi, črpajo velike dobičke. Vendar samo do takrat, dokler jim bomo to dopustili.

Črt Tavš, Koper