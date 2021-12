Zagrebške gorske reševalce je v soboto pozno zvečer dvignil v zrak panični klic na pomoč s Sljemena – na Rdečem spustu naj bi bile poškodovane osebe, ena ima najverjetneje zlomljeno nogo, druga se ne more premikati. Dežurni reševalec drugih podrobnosti ni izvedel, ker je bila nato telefonska zveza prekinjena, na povratne klice pa se je oglašal le odzivnik, so o razburljivem dogajanju sporočili s postaje gorske reševalne službe v Zagrebu. Kasneje se je izkazalo, da sta se na smučarski strmini ponesrečila mlada fanta – po njej sta se spustila z zaščitno blazino, s katero so zaradi varnosti zaščiteni stebri in ovire na smučišču.

V trenutku so sprožili reševalno akcijo: na telefone vseh članov zagrebške reševalne postaje je pet minut pred polnočjo prišlo sporočilo, da gre za nujno reševanje in da se čez petnajst minut dobijo na dogovorjenem mestu na Bliznecu. Vsem je bilo takoj jasno, da gre za izjemno nujen in resen dogodek, saj se sredi noči na smučišču lahko več oseb istočasno poškoduje samo na en način – s sankanjem. In če se je to zgodilo na Rdečem spustu, pripravljenem za tekmovanje FIS, ki bo tam že čez nekaj dni, je podlaga zagotovo trda in drseča in na takšni sani ali kar koli podobnega nima kaj početi. Najizkušenejši so se ob tem v strahu spomnili nesreče izpred dvajsetih let, ko sta se na Zelenem spustu ponesrečila dva mlada sankača. Dobila sta hude poškodbe, ki so ju zaznamovale za vse življenje.

Trčila v električne omarice?

V nekaj minutah so prvi reševalci že pohiteli na intervencijo. Padal je dež, precejšnje dele poti na Sljeme je zastirala gosta megla, dogajanje opisujejo reševalci. Že med vožnjo so po telefonu koordinirali in sestavljali strategijo reševanja, čeprav še vedno niso vedeli, koliko ponesrečencev jih čaka, kje so in kakšen je dostop, kakšne so poškodbe. Treba se je bilo odločiti, katera transportna sredstva bodo uporabili, koliko ljudi bo v kateri ekipi in kam bodo ponesrečence v določenih primerih odpeljali.

Na srečo se je eden od reševalcev, ki je bil dežuren na praznične dni, odločil prespati v prostorih gorske reševalne službe na Sljemenu. Ponesrečence je začel iskati takoj po prejetem obvestilu. Ravno ko so prvi njegovi kolegi prispeli na Sljeme, je ugotovil, kje so. Oziroma kje sta: poškodovana sta bila dva fanta, našel pa ju je v gozdičku ob smučišču, približno 200 metrov od začetka Rdečega spusta. Na hitro ju je pregledal in jima dal prvo pomoč, potem pa so počakali na druge reševalce in transport. Kot se je izkazalo, so se spusta z zaščitno blazino lotili štirje, trije 18-letniki in en mladoletnik, vendar sta dva že zelo hitro odskočila s podlage. Ta je zaradi svoje sestave ob stiku z zaledenelo stezo razvila izjemno visoko hitrost. Dvojico je bliskovito odneslo v gozdiček, v katerem so tudi električne omarice smučišča. Predvidevajo, da sta trčila ravno obnje.