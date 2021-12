Migrante sta s prenapolnjenih čolnov, ki so na poti proti Evropi v Sredozemskem morju zašli v težave, v minulih dneh rešili ladji Sea-Watch 3 in Geo Barents. Na prvi je 444 ljudi, med njimi številni otroki in mladoletniki brez spremstva, so pa z nje ponoči na kopno iz zdravstvenih razlogov že prepeljali visoko nosečo Nigerijko in njeno triletno hčerko. Na ladji, ki jo upravlja mednarodna organizacija Zdravniki brez meja, je medtem 558 migrantov.

Z obeh ladij oziroma organizacij italijanske oblasti pozivajo, da jim čim prej dovolijo vplutje v pristanišče, saj se vremenske razmere poslabšujejo.

Med prazniki je sicer ob obali Libije prišlo do več nesreč čolnov z migranti. Pri tem je najmanj 27 ljudi utonilo, še dodaja APA. Po podatkih Združenih narodov je letos v Sredozemskem morju utonilo že več kot 1500 ljudi.