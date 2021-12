Na mejnem prehodu Gruškovje je pri izstopu iz države čakalna doba za osebna vozila do 30 minut, za tovorna pa pri vstopu do ene ure. Na mejnem prehodu Obrežje je pri vstopu v državo čakalna doba za osebna vozila do 30 minut, za tovorna pa do ene ure. Na mejnem prehodu Slovenska vas je pri vstopu v državo čakalna doba za osebna vozila do 30 minut.

Omejitve za tovorna vozila z največjo dovoljeno maso nad 7,5 tone bodo veljale v soboto, 1. 1., od 8. do 22. ure in v nedeljo, 2. 1., od 8. do 22. ure.