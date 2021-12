Kot so zapisali, se bo dedek Mraz letos v Ljubljano pripeljal na prav posebnem prevoznem sredstvu, rikšji kočiji. Z enim od svojih palčkov sta se namreč odločila, da bo šviganje po ljubljanskih ulicah na tak način bolj varno in zanimivo, navajajo.

Najmlajši bodo lahko dedka Mraza srečali od danes do četrtka, med 17. in 18. uro, v ljubljanskem mestnem jedru. S palčkom bosta krožila po Križevniški ulici, Čevljarskem mostu, Bregu ter Starem, Mestnem, Prešernovem in Kongresnem trgu. Mimoidočim bosta izrekala praznična voščila in delila bonbone.

Zaradi epidemioloških ukrepov silvestrovanj v Ljubljani letos ne bo, bo pa na silvestrovo ob polnoči v primeru jasnega vremena nebo nad Ljubljano razsvetlil ekološki ognjemet z Ljubljanskega gradu. Rakete iz papirja in razgradljivih materialov bodo tudi letos v barvi Ljubljane - zeleni in silvestrskih barvah, kot so srebrna, zlata in modra. V primeru megle, povečane oblačnosti ali močnega vetra bo ognjemet zvočni, z nizko letečimi raketam.