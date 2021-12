Primera tragične smrti komaj osemletne deklice iz okolice Ljubljane, ki jo je sredi marca v Mengšu do smrti ogrizel pes, ne bodo obravnavali na sodišču. Že aprila je policija zaključila, da je šlo za splet nesrečnih naključij in da torej kaznivega dejanja ni moč očitati nikomur. Zdaj pa je še tožilstvo zavrglo kazensko ovadbo, ki so jo starši pokojnega otroka vložili zoper lastnika psa in njegovega brata ter starše deklice, pri kateri je bil otrok na obisku. Pes Ron, mešanec med rotvajlerjem in nemškim ovčarjem, je bil medtem že usmrčen.

»Osemletna deklica se je znašla na dvorišču hiše, ki je sicer ograjeno, a so bila vrata odprta. Pristopila je k večjemu psu, privezanemu na verigo. Pes je otroka napadel in ga ogrizel, na kraj je prišla odrasla oseba, ki je žival odstranila ter poklicala reševalce. Kljub hitro zdravniški pomoči je osemletnica zaradi hudih poškodb na kraju umrla,« so po tragediji, ki se je zgodila 17. marca, sporočili ljubljanski kriminalisti. Po preiskavi so spisali poročilo, češ da pri smrti otroka ni šlo za tujo krivdo. Tako se je preiskava končala s poročilom tožilstvu, ne pa s kazensko ovadbo.

S pregonom ne bodo vztrajali

Nezadovoljni dekličini starši so nato sami vložili ovadbo zoper več oseb zaradi domnevnega kaznivega dejanja povzročitve smrti iz malomarnosti. Prvič, ovadili so starše, pri katerih je bila tisto popoldne njihova hči. Kot so zatrjevali, so jo starši njene sošolke tisti dan odpeljali iz šole k sebi v Mengeš brez njihove vednosti in dovoljenja. Ob neki priložnosti je sicer že bila pri njih na obisku, ampak takrat so se o tem dogovorili. In ko so jo tokrat odpeljali, niso poskrbeli za njeno varstvo in nadzor. Deklici sta se namreč sami igrali na dvorišču, ki sta ga nato zapustili in zavili k sosedom s psom na dvorišču.

Lastniku psa so starši očitali, da se je moral zavedati, da je pes nevaren, saj ga je imel privezanega na zaprtem dvorišču. Opozorili so tudi, da na zunanji strani dvorišča ni bilo obvestila o nevarnem psu, pač pa le tabla s sliko psa in napisom »moj dom, moja pravila«. Ovadbo so naslovili tudi na njegovega brata, češ da je moral vedeti za to, da je pes nevaren, pa je vseeno pustil odprta dvoriščna vrata. Pričakoval je namreč obisk. Vedeti bi moral, da v tem času lahko pride blizu otrok ali žival, so zapisali v kazenski ovadbi.

Starši imajo zdaj možnost, da s pregonom nadaljujejo sami, vendar po neuradnih podatkih tega ne nameravajo storiti.