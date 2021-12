Jean-Marc Vallee, ki je odraščal v Montrealu, je nase prvič opozoril z režijo zgodovinskega filma Mlada Viktorjia (2009) z Emily Blunt v naslovni vlogi. Mednarodno slavo si je pozneje pridobil predvsem z biografskima dramama Klub zdravja Dallas (2013) z Matthewom McConaugheyjem in Divja (2014) z Reese Witherspoon.

McConaughey in Jared Leto sta za Klub zdravja Dallas prejela oskarja za najboljšo glavno in stransko moško vlogo. Film temelji na resnični zgodbi Rona Woodroofa, bolnika z aidsom, ki je v Texas tihotapil zdravila in jih s pomočjo Kluba zdravja Dallas razdeljeval med bolnike z aidsom.

Z Reese Witherspoon je za HBO posnel tudi serijo Velike male laži (Big Little Lies, 2017), za katero je prejel emmyja za režijo mini serije.

Valleejev producentski kolega Nathan Ross je po poročanju portala Variety povedal: »Jean-Marc je poosebljal kreativnost, avtentičnost in sposobnost pogledati na stvari z drugega zornega kota. Bil je resnični umetnik, radodaren in dobrodušen. Vsi, ki so delali z njim, so prepoznali njegovo nadarjenost in vizijo.«