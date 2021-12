»Živalim dajemo priložnost,« pravi Vesna Plavec in se nasmeje: »To v praksi pomeni, da se od jutra do večera oglašamo na telefon. Velikokrat rešujemo živali, ki bi jih v zavetišču uspavali, ker nimajo dovolj denarja, da bi jim lahko priskrbeli potrebno operacijo, zdravljenje ali malo boljšo hrano, ki jo zahteva oskrba bolne živali. Zbiramo sredstva, hrano, opremo, urejamo zdravljenje, iščemo prostovoljce, ki takšne živali za nekaj časa vzamejo k sebi domov v oskrbo. Če le imamo možnost, pomagamo tudi lastniškim živalim, če se ljudje znajdejo v denarnih stiskah in si zdravljenja za svoje ljubljenčke ne morejo privoščiti.«

»Po navadi so veterinarski stroški zelo dragi in ljudje se hitro odločijo, da svojo žival usmrtijo, pa četudi gre za zelo banalno poškodbo, recimo zlom noge,« pojasnjuje Vesna Plavec. »Seveda je to cenejša možnost, a pri nas se vedno vprašamo, zakaj ne bi dali živali priložnosti, da se bori in se sama odloči o svojem življenju, ne pa, da o tem odločamo mi. Saj tudi človeka ne odpišemo kar tako; ne rečemo, ne bomo te zdravili, ker je predrago ali ker bo predolgo trajalo.«

Vesna Plavec poudarja, da je danes na srečo v Sloveniji veliko društev, ki pomagajo lastnikom bolnih živali, pokrijejo del veterinarskih stroškov ali pomagajo z nasveti ali hrano, zato poziva vse lastnike, ki so v stiski ali dvomih, naj se obrnejo nanje. »Dogajajo se prave čudežne zgodbe. Mnoge živali, ki smo jih dobili v roke, so bile že odpisane, napol mrtve, pa so po enem mesecu kvalitetne oskrbe postale čisto druge, prerojene. Veste, kakšne hvaležne živali so potem to? Čutijo, da se trudiš za njih, in vračajo v polni meri. To so zgodbe, ki jih je treba doživeti.«

Novo mesto za srečne tačke Društvo za zaščito živali Novo mesto deluje popolnoma na prostovoljski pogon. »V društvu nimamo zaposlenih, vsi smo prostovoljci. Ljudje, ki imamo čut za živali in voljo za spremembe,« pravi Vesna Plavec. »Nenehno iščemo nove prostovoljce in nove prostovoljne prispevke. Naša dejavnost je jama brez dna in treba se je boriti za vsak cekin.« Pri tem so v Društvu za zaščito živali Novo mesto vselej zelo ustvarjalni. Sredstva in prostovoljce zbirajo z unikatnimi licitacijami predmetov in storitev, ki zdaj že tradicionalno povežejo ljudi dobre volje od blizu in daleč. Pa dobrodelni koncerti Novo mesto za srečne tačke, na katerih množično nastopijo novomeški glasbeni in literarni ustvarjalci. Lani so ob koncu leta ustvarili koledar, letos so svoje podpornike pozvali, naj jim pošljejo kratke video posnetke z dobrimi željami, ki so jih sestavili v skupinsko virtualno čestitko. »Zmeraj sem fascinirana, kako smo sposobni v roku meseca, dveh iz totalne ničle organizirati koncert, najti ljudi, ki pridejo igrat brezplačno, ustvariti pravo vzdušje, dobiti donacije … Prav neverjetno je, kako se vedno najdemo ljudje, ki smo pripravljeni skupaj delati za eno stvar in riniti naprej. Ko stopimo skupaj, ni ovir. Ne samo pri naši organizaciji, ampak na splošno med nevladniki. Veliko sodelujemo z drugimi nevladnimi organizacijami, društvi, zavodi, posamezniki. Zdi se mi, da ko se znajdemo na kupu, dejansko lahko premikamo gore,« pravi Vesna Plavec.

Mačke divjačke Ena od organizacij, s katero veliko sodelujejo, je lokalna izpostava Rdečega križa, kjer je Vesna Plavec pred mnogimi leti tudi začela svojo nevladniško pot. »Še preden sem se pridružila Društvu za zaščito živali, sem začela prostovoljiti pri Rdečem križu. Imamo ogromno idej, kako naše dejavnosti povezati v nove projekte.« »Kliče nas recimo veliko starejših ljudi, ki imajo okoli svojih hiš prostoživeče mucke, pa nimajo dovolj sredstev, da bi zanje skrbeli. Pa gre naša prostovoljka k njim domov, nese hrano za mucke, se prepriča, da je za živali dobro poskrbljeno, obenem pa še malo poklepeta z ljudmi, ki pogosto živijo sami in osamljeni. Tako imamo vsi koristi: živali in ljudje, pa tudi naša organizacija, saj so takšne srčne povezave zelo pomembne za naša prizadevanja na terenu.« Skrb za prostoživeče mačke, njihovo štetje in sterilizacija sodijo med osrednje dejavnosti Društva za zaščito živali Novo mesto. »Ljudje na srečo danes že vejo, koga poklicati, ko v naravi opazijo prostoživečo mačko. Na žalost nas ne pokličejo, ko pride k hiši ena mačka, ampak ko ima ta mačka že dve legli in je torej pri njih že petnajst mačk, ki jih ne morejo obvladati. Nekatere je še zmeraj težko prepričati, da je mucke treba sterilizirati in kastrirati, saj sicer predstavljajo velikansko nevarnost za širši ekosistem. Korak za korakom izobražujemo in osveščamo, a pot je še dolga.« »Naša velika želja je, da bi v šolah in vrtcih izobraževali mlade nadobudneže o ravnanju z živalmi,« pravi Vesna Plavec. »Živali je še vedno mogoče kupiti v trgovini, kar nam kaže na našo miselnost, da žival ni čuteče bitje, ampak stvar. Ko pogine, pač kupimo novo. A žival ni stvar. Ima srce. Dajmo ji priložnost za ljubezen. Kolikor ljubezni bomo dali, toliko je bomo dobili nazaj. V desetkratniku!« poudarja Vesna Plavec.

Društvo za zaščito živali Novo mesto Društvo za zaščito živali Novo mesto ima status delovanja v javnem interesu, zato mu lahko namenite 1% svoje dohodnine. Ne pozabite! Namenitev dohodnine vas nič ne stane, nevladnim organizacijam pa pomeni pomemben vir sredstev za delovanje. Obrazec lahko najdete na njihovi spletni strani https://dzzz-nm.si, kjer je zapisan tudi bančni račun za denarne donacije. Slednje lahko Društvu za zaščito živali Novo mesto pošljete tudi s SMS sporočilom MUCKINM5 na številko 1919. Prav bodo prišle tudi morebitne materialne donacije, kakovostna mokra in suha mačja hrana, posip za mačja stranišča, transportni boksi, kletke, stranišča, praskalniki, igrače … Tačke povezujejo! Pridružite se!