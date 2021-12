Ženska z Obale je danes dopoldan policiji prijavila, kako njen bivši partner po Kopru deli njene gole fotografije, so potrdili na PU Koper. »Zataknil jih je na vozila in dal v nabiralnike, predvsem na Markovcu v Kopru,« so dodali.

Policisti pozivajo vse starše, katerih otroci, mlajši od 15 let, so videli te letake, se ob njih zgražali, se prestrašili ali kaj podobnega, naj to čim prej prijavijo na PP Koper. Policija sedaj preiskuje kaznivo dejanje zlorabe osebnih podatkov oziroma javno objavljanje posnetkov s seksualno vsebino. Če so sporno vsebino videli tudi mladoletni, pa osumljencu grozi še pregon zaradi prikazovanja, izdelovanja, posesti in posredovanja pornografskega gradiva mladoletnim.