Do konca koledarskega leta bo v alpskem smučanju še pet tekem svetovnega pokala. Moški se bodo na treh preizkušnjah borili v Bormiu, kjer bo jutri smuk, v sredo in četrtek pa superveleslaloma. Ženske se bodo zadnjič letos borile v Lienzu, kjer bo jutri veleslalom, v sredo pa slalom. Alpske smučarke se bodo v avstrijskih Dolomitih merile na tretjem veleslalomu zapored, v tej sezoni skupaj že na četrtem. Predbožična generalka je bila za Slovenijo slaba, saj je na obeh preizkušnjah v Courchevelu najboljša slovenska veleslalomistka Meta Hrovat odstopila, Tina Robnik zaradi poškodbe rame ni tekmovala, Andreja Slokar je prvič v tej zimi pokazala, da ni »superženska«, ki bo na vseh tekmah v igri za zmagovalne stopničke, Ana Bucik in Neja Dvornik pa sta zapolnili vrzel po najboljših močeh.

Udarna vest, da je prva dama svetovnega smučanja in vodilna v skupnem seštevku svetovnega pokala Mikaela Shiffrin sporočila, da je pozitivna na novi koronavirus. »Počutim se dobro, ampak žal me letos ne boste več videli tekmovati. Se vidimo prihodnje leto,« je nekaj minut pred poldnevom na družbenih omrežjih sporočila Američanka ter naredila preplah tudi v moškem delu svetovnega pokala. Božične praznike je namreč preživela v družbi partnerja Aleksandra Aamodta Kildeja, ki je danes sicer tekmoval na drugem treningu smuka v Bormiu. Bo pa Norvežan v naslednjih dneh negotovo čakal izide testiranj kot tudi celotna norveška reprezentanca, s katero je v stiku v Bormiu. Pozitivna na novi koronavirus je bila v Lienzu tudi Poljakinja Maryna Gasienica-Daniel, ki se je na obeh zadnjih dveh veleslalomih izkazala s šestim mestom.

S Smučarske zveze Slovenije so sporočili, da je Tina Robnik nared za preizkušnjo v Lienzu. Glede na to, da je Lučanka veleslalomska specialistka, bo imela zaradi izpada tekem v Courchevelu malo tekem v sezoni. Bo pa glede na prikazano na paralelnih tekmah bržčas članica reprezentance na ekipni tekmi v Pekingu, kjer bo Slovenija v širšem krogu kandidatov za osvojitev odličja. Glavni slovenski up na današnji veleslalomski tekmi v boju za visoka mesta bo Meta Hrovat. Kranjskogorčanka je bila na terenu, ki tekme svetovnega pokala gosti vsaki dve leti, pred štirimi leti, ko je bila stara 19 let, osma, predlani pa enajsta.

Na treh smukih olimpijske sezone se je od slovenskih alpskih smučarjev najbolj izkazal Boštjan Kline. Mariborčan je bil dvakrat enajsti (Lake Louise in Val Gardena) ter enkrat 17. (Beaver Creek), kar ga v skupnem seštevku svetovnega pokala uvršča na spodbudno 13. mesto. Kline je na številnih odsekih našel občutke, ki so ga krasili pred leti, ko je bil krajši čas, kot bi si želel, del smukaške elite. Pogled na dosežke Štajerca v preteklosti v Bormiu niso spodbudni. Pred devetimi leti je kot dvajsetletnik za 30. mesto sicer osvojil eno točko svetovnega pokala, pred štirimi leti je bil 29., njegove naslednje uvrstitve na italijanskem prizorišču pa so bile 44., 52., 38. in 39. mesto.

Martin Čater je po lanski zmagi v Val d'Iseru izgubil mesto med najboljšo smukaško dvajseterico. Razumljivo, saj se je od lanskega decembra le enkrat uvrstil med najboljšo dvajseterico, ko je bil letos v Beaver Creeku 13. Čater je lastnik najboljše superveleslalomske uvrstitve v sezoni, ko je v Val Gardeni zasedel dvanajsto mesto. Alpski del SZS je še sporočil, da se bo v reprezentanco hitrih disciplin kmalu vrnil Nejc Naraločnik, saj grd padec v Val Gardeni ni pustil hujših poškodb.