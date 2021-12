Čeprav se zdi sila enostavno, je že izbrati pravo praznično drevo, ki bi izpolnilo vsa naša pričakovanja, precej zahtevno delo. Že odločitev, ali izbrati umetno ali naravno, terja kanček premisleka. Kajti okrašena drevesca kažejo sporočilo o nas. O tem, kdo smo in kaj nam decembrski prazniki dejansko pomenijo.

Drzno ali nežno – vedno modno Kajti drevo z okraski in lučkami lahko deluje nežno in igrivo, prav tako tudi drzno in nepogrešljivo. Vsaka barva in odtenki zbujajo nekoliko drugačna čustva. Tako je belo drevo lahko videti nežno, a hkrati igrivo. Drevo v zlatih odtenkih bo v prostor zagotovo vneslo prijetno praznično razpoloženje, če pa si želite resnično nepogrešljiv osrednji del v svoji dnevni sobi, izberite osnovne barve, kot sta modra in vedno modna rdeča.

Okraski različnih materialov Blogarka Pastellmama, ki jo je podjetje Bonami pozvalo k sodelovanju, se je letos pri praznični okrasitvi odločila za svetle odtenke različnih materialov. Mehak žamet, hladen porcelan, perje, krzno ali bleščice. Raznolikost tekstur in struktur pomeni, da enobarvno drevo nikoli ne bo videti dolgočasno ali običajno. V kontrastu različnih materialov najbolj izstopa njihova edinstvena lepota. Seveda je kljub vsemu treba paziti, da ne pretiravate. »Če ne želite kombinirati različnih oblik in vrst okraskov, poskusite okrasiti božično drevo s kroglicami različnih velikosti, tekstur in oblik. V kombinaciji s preprostimi belimi lučmi bo rezultat še posebej impresiven,« je svetovala spletna vplivnica.

Izberite nežne odtenke v eni barvi Ni treba dosledno vztrajati pri popolnoma enakem tonu. Tudi bela barva ima ogromno odtenkov, vse od svetlo kremne do bleščeče snežne. Če boste smiselno kombinirali kroglice in okraske v različnih odtenkih in tonih, boste svojemu drevesu dali ustrezno globino in izvirnost.

Tradicionalni božič Na praznike so se kot vedno dobro pripravili tudi pri trgovcu JYSK. Pri njih je bil glavni vir navdiha tradicionalni božič. Prevladuje rdeča barva v vseh odtenkih, ki jih lahko najdemo na blazinah, prtih, priljubljenih škratih, raznih okraskih in keramičnih dekoracijah. Kot svetujejo, jih kombiniramo s predmeti s potiskom ali posebnimi prazničnimi motivi, kot so veje jelke, storži, zvezdice in snežinke. Ker se med prazniki pogosteje spominjamo otroštva, kolekcija vključuje različne izdelke, ki jih navdihujejo zgodbe iz otroštva. Liki, kot so vilinci, severni jeleni in snežaki, angeli ali hrestači, nas spominjajo na klasične božične zgodbe in na tisto navdušenje ob njihovem branju. Otroke, pa tudi odrasle, ki še niso pozabili svojega otroštva, bodo takšne podrobnosti zagotovo razveselile.

Božična miza Prazniki so tako posebni predvsem zaradi srečanja z družino in druženja z ljubljenimi. In prav božično pogrnjena miza je tista, ob kateri se zbere vsa družina, se pogovarja, smeji in uživa v dobri hrani. Ker je božično pogrnjena miza tako pomemben gradnik zgodbe o božiču, je JYSK pripravil keramične predmete in posebne namizne okraske. Zlat pladenj, pogrinjki ali jedilni pribor v kombinaciji z nekaj vejicami ali storži na prtičkih bodo dali mizi povsem drugo dimenzijo, stoli s prevleko z motivom severnega jelena pa bodo božično mizo spremenili v prostor, poln čarobnosti.

Naj zadiši po praznikih Še vedno pa so najlepši okras praznikov družina in spomini, ki so ustvarjeni skupaj. Zato so tudi okraski, ki govorijo o skupnih trenutkih in spominih na preteklost, za marsikoga najlepši okras božiča. Za nekoga slika, za drugega piškoti, ki visijo z drevesa, ali pa staromodni bomboni ter v dekorativni papir zavite čokoladice, ki spominjajo na božični večer, ki smo ga nekoč preživeli s starši in starimi starši.