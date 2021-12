Kriminalisti so med hišnimi preiskavami na podlagi odredb okrožnih sodišč na Ptuju in v Slovenj Gradcu zasegli okoli 50 gramov amfetamina, 50 gramov kokaina, 50 gramov MDMA, kilogram konoplje, 10 gramov heroina, več steklenic GBL in manjšo količino nedovoljenih snovi v športu. Našli so tudi prirejen prostor za proizvodnjo prepovedane droge konoplje z desetimi sadikami, so danes sporočili s Policijske uprave Maribor.

Sedem osumljencev so začasno pridržali in jih po opravljenih hišnih preiskavah in izvedenih drugih aktivnostih znova izpustili na prostost.

Kriminalisti bodo po napovedih podali zoper devet osumljencev kazensko ovadbo zaradi utemeljenega suma storitve enajstih kaznivih dejanj neupravičene proizvodnje in prometa s prepovedanimi drogami, dveh kaznivih dejanj omogočanja uživanja prepovedanih drog in enega kaznivega dejanja nasilništva.