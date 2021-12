Kakovost življenja: Skok v leto 2022 brez velikih pričakovanj

Dve krizi, deset let razlike in precej različna pričakovanja pred vstopom v novo leto. V raziskavi Vox populi smo preverili, kakšna so naša pričakovanja pred vstopom v prihodnje leto, in to primerjali z odgovori leta 2011. Pred desetimi leti smo bili očitno nekoliko bolj pesimistični kot letos.