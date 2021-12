Logično?

V Dnevniku smo pred dnevi poročali o novici, ki je pretresla Slovenijo. V Kranju so namreč našli možakarja, ki se je hotel cepiti še osmič. Seveda, ob prvem sporočilu o tem nenavadnem dogodku smo pomislili, da je možak hodeči dokaz, da cepiva ne škodujejo. Potem pa sklenili, da je morda vendarle malce preresno vzel pismo, ki ga je te dni državljanom pošiljal predsednik vlade. Ali pa ga je tako zelo navdušilo nočno cepljenje, da je šel kar vsako noč še do cepilnega centra. A še preden bi lahko predsedniku države predlagali, naj mu vendarle podeli jabolko navdiha, smo izvedeli, da so sedemkrat cepljenega strpali v pripor.