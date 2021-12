Po odličnem začetku sezone, ko je že kazalo, da Krka tokrat ne bo trepetala za obstanek v ligi ABA, temveč se bo končno borila za sredino lestvice, so po Novomeščanih tradicionalno udarile poškodbe. Posledično je padla forma, priložnost pa so dobili posamezniki, ki je sicer ne bi. Če k temu dodamo še nekaj slabo odigranih zaključkov, je rezultat sedem zaporednih neuspehov, ki so Krko znova pahnili na zadnja mesta na lestvici. Nazadnje je poraz dolenjskemu moštvu v 13. krogu v nedeljo zadala Igokea, ki je večino dela opravila v prvi četrtini.

Krka je v obračun krenila brez prave energije, a je bilo podobno tudi pri nasprotniku. Ko so se gostje ogreli, so na hitro zadeli nekaj metov, prednost pa je poskočila na dvomestno število. Na enomestno do konca ni več padla. Gostitelji so bili sila nerazpoloženi pri metu, hkrati pa so počeli tudi napake, ki so nekajkrat mejile na nemogoče. Po skoku za žogo so denimo že krenili v protinapad, pa jo izgubili na način, da je nasprotnik le še neovirano polagal v koš. Hkrati je Novomeščanom močno primanjkovalo čvrstine pod obročema. Precej slabi obeti pred pomembnim obračunom v naslednjem krogu, ko 2. januarja v Novem mestu gostuje veliki rival Olimpija.

»Tekmo smo zopet začeli premehko in do neke mere tudi nezbrano. Prva dva prekrška smo nad igralci Igokee naredili pri njihovih metih za tri točke, dvakrat pa so skočili v napadu in ob košu dobili še dodaten prosti met. V določenih trenutkih smo igrali dobro v obrambi, a vse podrli z izgubljenimi žogami, po katerih je nasprotnik prihajal do lahkih košev. V drugem polčasu smo lovili razliko in prišli na deset točk zaostanka, nato pa se je ponovila ista zgodba kot na začetku tekme. Moramo dvigniti glave in delati naprej, še posebej za bolj čvrsto igro. Že pred tekmo sem dejal, da je Igokea izjemno čvrsta in agresivna ekipa, in ravno to nas je pokopalo. Trenutno še ne znamo odgovoriti proti takim nasprotnikom. Z nestrpnostjo pričakujemo vrnitev Hassana Frencha in Leona Stergarja, saj bomo z njima še dodatno razširili rotacijo,« je povedal trener Krke Dalibor Damjanović.

Liga ABA, drugi izidi 13. kroga: Zadar – Split 61:59 (Mavra 19; Perković 20, Barič 2, Kovačevič ni igral), S. centar – Mornar 76:95 (Vinales 16; Mihailović 26), FMP – C. zvezda 74:98 (Jones 17; Ivanović 18), danes ob 18. uri: Borac – Budućnost, ob 21. uri: Partizan – Mega, jutri ob 19. uri: Cibona – Olimpija.