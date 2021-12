Zgodovina pisanja spominov ameriških predsednikov sega vse do Thomasa Jeffersona. Le da je v tistih časih veljalo za zelo nečimrno, da bi avtobiografijo izdali za časa svojega življenja. Zato je Jefferson, kot tretji ameriški predsednik v letih 1801–1809, sicer zapisoval svoje spomine, a odredil, da jih izdajo šele po njegovi smrti. Ko so to res storili, so postali uspešnica in izkupiček od prodaje je finančno močno pomagal njegovi družini, da se je izkopala iz dolgov. Prvi predsednik, ki je spomine izdal še za časa svojega življenja, je bil James Buchanan, ki je predsedovanje končal leta 1861. Mnogi ga imajo za izredno slabega predsednika, tudi njegovi spomini so menda precej nesrečno napisana knjiga. Tako vsaj trdi ameriški zgodovinar Craig Fehrman, ki se je poglobil v prav vse spomine ameriških predsednikov.

Nasprotno pa po njegovem mnenju za najboljšo od vseh knjig, ki so jih napisali bivši predsedniki, veljajo spomini Ulyssesa S. Granta, ki poleg predsedovanja opisuje tudi državljansko vojno. Zanimivo je, da se je Grant lotil pisanja knjige zato, ker je zaradi vlaganj v piramidno shemo obubožal. Da naj piše, ga je prepričal Mark Twain, ki mu je sprva ponudil možnost pisanja v revijah. Ko je nekdanji predsednik zbolel za rakom, so mediji nestrpno spremljali, ali bo knjigo končal pred smrtjo. Umrl je tik pred zadnjim poglavjem. Twain jo je izdal leto kasneje in Grantovi družini je prinesla približno 12 milijonov dolarjev zaslužka.