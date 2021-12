Vladanje s podtikanjem

Podtaknjenec in podtikanje postajata pogosti označbi, ki ju slišimo iz državnega zbora. Lahko gre za manever, s katerim vlada oziroma vladajoča koalicija po tihem in tik pred zdajci v zakonske predloge, navadno v obliki amandmajev, vrine sporna določila, za katera računa, da jih bodo državnozborski vojščaki zvesto podprli. Podtaknjenci imajo tudi vsebinsko lastnost. So določila, ki s temeljnimi rešitvami zakonskega predloga pogosto nimajo nobene zveze, temveč služijo zgolj ozkim interesom posameznikov ali skupin. Včasih pa podtaknjenec na prvi pogled celo zasleduje legitimne cilje, a je nalašč zastavljen preširoko, preveč splošno in brez varovalk – za potrebe kasnejših zlorab.