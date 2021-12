Selektor Ljubomir Vranješ je v zadnjih tednih spremljal približno sto slovenskih rokometašev, ki igrajo doma ali po Evropi. Na začetku meseca je morala Rokometna zveza Slovenije v skladu s pravili evropske zveze EHF prijaviti širši seznam 35 igralcev s pravico nastopa na EP 2022, Vranješ pa je na začetek priprav v Zrečah povabil 21 igralcev s tega seznama. Včerajšnjega zbora se je udeležilo 18 povabljenih (prvi del priprav bo trajal do četrtka, 30. decembra), a z eno kadrovsko rošado. Vratarja Miljana Vujovića, člana Celja Pivovarne Laško, ki bo v naslednji sezoni nosil dres nemškega Stuttgarta, je – Črnogorec s slovenskim potnim listom menda ni bil zadovoljen, ker Vranješ na prejšnjih reprezentančnih akcijah nanj ni računal – zamenjal Aljaž Panjtar (Gorenje Velenje). Trije igralci (Miha Zarabec, Urban Lesjak, Urh Kastelic) bodo zaradi klubskih obveznosti v nemški ligi prišli šele na drugi del priprav, ki bo trajal od 2. do 11. januarja 2022.

Med Vranješevimi izbranci ni treh (nekdanjih) pomembnih igralcev: Mateja Gabra, Klemna Ferlina in Deana Bombača. Zaradi težav s poškodbami sta sodelovanje odpovedala Gaber (koleno, gleženj) in Ferlin (koleno), »Deki« pa je celo razmišljal o koncu reprezentančne kariere. »Prepričal sem ga, naj o tem še malce razmisli, in odločitev sprejme, ko bo zares prepričan. Nazadnje je bil pripravljen priti na priprave, toda jaz želim imeti le stoodstotno pripravljene in motivirane igralce. Zato je bolje, da si vzame premor. Verjamem, da bo spremenil mnenje, ko nas bo gledal na prvenstvu, in dobil novo motivacijo,« pravi Ljubomir Vranješ, ki pa ima na položaju organizatorja igre le sladke skrbi. »Smo edina reprezentanca v Evropi, ki ima na tem položaju tri evropske klubske prvake v zadnjih treh sezonah,« je pojasnil selektor, v mislih pa je imel Miho Zarabca (Kiel), Domna Makuca (Barcelona) in Staša Skubeta (prvak z Vardarjem predlani).

Reprezentanti so že v sredo na Fakulteti za šport v Ljubljani opravili testiranje telesnih sposobnosti, med pripravami pa bodo do odhoda na Euro 2022 odigrali tudi tri prijateljske tekme: v prvem delu v sredo, 29. decembra, ob 18.30, proti Hrvaški v Celju, v drugem pa dvakrat proti Italiji – v sredo, 5. januarja, ob 20. uri v Trbovljah in v petek, 7. januarja, ob 19. uri v Kopru. »Na pripravah bomo največ časa namenili igri v obrambi. Ta mora biti agresivnejša in močnejša kot v preteklosti. V napadu, v katerem moramo biti še hitrejši kot doslej, bomo uigrali nekaj kombinacij za različne vrste obramb,« napoveduje selektor Vranješ, ki bo natančno določil hierarhijo v ekipi in vloge igralcev v igri. »Nekateri bodo imeli več svobode in zaradi tega posledično seveda tudi več odgovornosti. Ostali bodo natančno vedeli, kakšne so njihove naloge, kaj se od njih pričakuje in česa si v igri ne smejo privoščiti. Glede na navedene stvari sem sestavil ekipo, ki bo agresivnejša v obrambi in hitrejša v prehodih v (pol)protinapade.«

Drugi del priprav bo slovenska reprezentanca končala 11. januarja, ko bo odpotovala v Debrecen na Madžarsko, kjer bodo tekme v skupini A. Tam se bodo Slovenci najprej pomerili s Severno Makedonijo (v četrtek, 13. januarja, ob 18. uri), nato pa še z Dansko (v soboto, 15. januarja, ob 20.30) in Črno goro (v ponedeljek, 17. januarja, ob 18. uri). Iz šestih skupin s po štirimi reprezentancami v drugi del Eura napredujeta zgolj po dve najboljši. Če bo med njimi tudi Slovenija, se bo v nadaljevanju tekmovanja v Budimpešti pomerila z najboljšim dvojcem iz skupin B (Madžarska, Portugalska, Islandija, Nizozemska) in C (Francija, Hrvaška, Srbija, Ukrajina).