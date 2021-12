70. novoletna turneja: Le redki favoriti zlatega orla tudi osvojijo

V Oberstdorfu se bo jutri s kvalifikacijami začela 70. novoletna turneja v smučarskih skokih. Favorita za zlatega orla in denarno nagrado 96.000 evrov sta Nemec Karl Geiger in Japonec Rjoju Kobajaši. V zadnjih desetih letih so kralji turneje postali le trije skakalci, ki so na start prišli v rumeni majici vodilnega v svetovnem pokalu.