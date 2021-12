V teh dneh smo se ponovno spomnili težke poti svete družine pri iskanju mirnega zavetja in dobrih ljudi. Znašla se je na robu mesta, ki se je kopalo v zlatu in izobilju. Hlevček, skromno zavetje, je bil dovolj za svet(l)i dogodek, rojstvo Deteta, ki še danes osrečuje milijone ljudi.

Letošnje praznike mi še danes kali misel na dogodek pred desetimi dnevi na reki Dragonji. V mrzlih valovih mejne reke je ugasnilo življenje desetletne kurdske deklice. Pri prečkanju meje je zdrsnila z materinih ramen. Ledena reka je postala njen grob. Le nekaj srčnih policistov z obeh strani meje se je potrudilo najti trupelce. Potolažili so, kolikor se to sploh da, mater in jo skupaj z dekličinimi bratci in sestrico odpeljali v azilni center blizu Zagreba.

V poplavi vseh težav, ki nas danes tarejo, je novica o tem dogodku izzvenela kot nekaj vsakdanjega. Nič posebnega. Nekako tako, kot tisti plehki izgovor necepilcev – »Jaz se že ne bom cepil, pa če jih tisoč umre, pa kaj!« Vendar, ali je res mogoče brez srca sprejeti novico o dekličini smrti in materinem trpljenju kot nekaj vsakdanjega? Smo res že tako otopeli, da je tak tragičen dogodek nekaj navadnega?

Ni potrebne veliko domišljije, da si predstavljamo trpljenje te matere in silno moč ženske, ki je po sili razmer s štirimi otroki zapustila dom in odšla na pot v svet(l)o deželo, polno obilja in miru. Iz kurdskih gora skozi Turčijo preko Balkana do … že so se svetile luči obljubljene dežele Evrope in izpolnjen bi bil njen dolg do otrok in rodu. Pa se ni. Vse se je končalo v mrzli reki in hladu azilnega doma. Do neba vpije krivica, ki se ji je zgodila. Vendar jo je slišal malokdo.

Upal sem, da bo njena tragedija ganila prvega moža v državi, polnega besed o spravi in ljubezni. V svoji revi sem bil prepričan, da bo že naslednji dan, pretresen nad dogodkom, nesel naš potni njej in njenim otrokom. Da bo lahko šla čez mejo z izkaznico, tako kot nas je v nekem tvitu podučil Vane Gošnik: »Jaz grem čez mejo z izkaznico.«

Kaj pa, če bo to storil drugi mož v državi, sem mislil. Dogodek se ga je gotovo dotaknil. Spretno se zna obračati v politiki. On bo že znal izvrtati potni list pri pristojnih in ji ga bo osebno izročil. Zaslužila si ga je, bi lahko rekel. Veliko točk za volitve bi si prislužil. Pa ni zmogel. Vrtinec političnih preigravanj in kalkulacij mu je vzel čas za kaj takega.

Na prvega v vladi nisem računal. Ima večje skrbi, kot je neka izgubljena tujka in njeni otroci. Žal tudi Svet Evrope, ki mu je predsedoval, ni našel besede zanjo. Vse evropske vrednote so s tem utonile v Dragonji. Niso se spomnili tiste starodavne modrosti »Če pomagaš enemu, si pomagal vsem«.

Policijski minister ne bo naredil nič zanjo. Preveč dela ima z demonstranti in rušenjem milice. Lahko pa bi nekaj storil gospod Cigler Kralj z ministrstva za družino. Pa tudi on ni storil nič. In tudi obrambni minister, predsednik NSi, ne. Prava dežela ledenih ljudi.

Kaj pa stranke? V vseh programih so polni besed o socialnem čutu do ljudi, ljubezni do bližnjega in podobno, pa ni iz nobene prišla niti beseda.

Malo sem upal, da bosta vsaj Cerkev in njen vrh v teh božičnih dneh namenila besedo ali dve k razumevanju trpljenja te matere in njenih otrok. Lepo bi jih bilo slišati. Nič ni bilo. Nobene besede o božji milosti in odrešenju, kljub papeževemu klicu k skrbi za begunce.

Neskončno pa sem bil razočaran, da se ni oglasil nihče iz človekoljubnih organizacij. Recimo one Za otroke gre gospoda Primca. Pa iz Karitasa, Rdečega križa.

Pošteno povem, tudi sam nisem storil nič. Pri svojih upokojenskih letih kaj dosti niti ne morem več. Teži pa me misel, je to še moja dežela? Je to še dežela razgledanih, nasmejanih, dobrih, srčnih, delovnih ljudi? V tolažbo je le tista otožna prekmurska narodna: »Ak bi moja skuza / na kamen spadnula / kamen bi se razklao / na dvoje, na troje.«

Dušan Kaplan, Ljubljana