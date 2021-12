na enem od zadnjih novinarskih nastopov ste povedali, da ste s projektom cepljenja, ki ste ga izpeljali v drugi polovici decembra, rešili 300 življenj, zmanjšali potrebe za bolnišnično oskrbo za 2000 oseb in za 500 zmanjšali potrebe za intenzivno nego. Cepilo pa se je v tem času 76.544 ljudi, od tega velika večina s tretjim odmerkom.

Ne oporekam vašim številkam, vendar jim niti ne verjamem. Niti enega dokaza ali vsaj logične razlage ob tem niste ponudili. Pa pravite, da moramo zaupati stroki. Take številke, ki jih trosite, zahtevajo več kot verjeti in zaupati. Če imate razlago, s katero bi lahko ljudje tudi razumeli, ne samo verjeli, da so vaše ocene pravilne, bi jih bili dolžni javnosti ponuditi. Jih nimate in je vse le politična propaganda?

Tudi relativno nizka precepljenost v Sloveniji je posledica izključno tega. Nimate znanstvene razlage, koga in zakaj ter kako virus ogroža. Statistika pove, da resno ali smrtno le dober odstotek populacije. Toliko jih tudi vsako leto umre. Koga in zakaj? Ponudite razumljiv odgovor. Ker ga nimate, pač razlagate, da je virus smrtno nevaren za slehernega. Pa vas že statistika popolnoma demantira.

Niste verodostojni! Tudi vse, kar se dogaja z ukrepi, to nenehno dokazuje in potrjuje. Ne bo dolgo, ko bo poleg petega poživitvenega odmerka veljalo prosto gibanje le ob potrdilu o negativnem testu, ki ne bo starejše od 12 ur.

Živimo pač v času, ko je zavest ljudi na višji stopnji in klicanje po zaupanju v stroko več samo ne zaleže. Ljudje pač želijo razumeti. Tega pa nimate vi in ne politika. Zato z ukrepi dokazujete, da ste nevedni in niti sami ne razumete, zakaj, koga in kako virus ogroža. To je temeljni problem. Problem pa ni v tem, da teh odgovorov in znanj ne bi bilo, problem je, da jih ego medicinske znanosti noče sprejeti. Močno bi se ob tem povesili grebeni.

Verjeti in zaupati, ne da bi razumeli, je hudo nevarna in katastrofalna logika za ljudi. Pred osemdesetimi leti se je milijon nemških mladih fantov, ker so zaupali in verjeli, niso pa razumeli, podali na pot proti Moskvi. Več kot pet (!) milijonov se jih ni vrnilo. V to vero so bili prisiljeni tudi mnogi slovenski fantje in so tam na poti proti Moskvi ali nazaj tudi pokopani.

Se zavedate, da je klic po slepem zaupanju, ki ga širite, enako nevaren?

Silvester Koprivnikar, Velenje