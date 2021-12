Zbiram znamke in sem opazil, da na pismu znamke ni, samo napis Poštnina plačana pri pošti 1102 Ljubljana. To je pošta zaslužila, sem pomislil. Če 2 milijona (no, mladoletnim otrokom, upam, le ni pisal, saj ti še nimajo volilne pravice) pomnožimo s ceno znamke, dobimo vsoto, s katero bi predsednik vlade lahko poravnal naročnino za TV, in to za vsa leta, ko je ni plačeval. Sodržavljani, naj vam bo predsednik vlade za zgled. Potem pa sem dojel, da predsednik vlade ni imel osebnih stroškov s temi osebnimi pismi in da so bili stroški poravnani tudi iz mojega žepa. Na tako cenen način bi še jaz zganjal svojo promocijo. To mahinacijo mu sicer zamerim, toda če bi napisal tudi osebno pismo s naslednjo vsebino: »Spoštovana ga. Mojca Šetinc Pašek (ali Eugenija Carl), globoko se vam opravičujem za svoje nepremišljeno izrečene besede, da ste odslužene prostitutke (dodal sem celo cenik), in vam obljubljam, da se nikoli več ne bom tako spozabil … bla bla bla in z vami delim vso svojo prekipevajočo ljubezen do domovine. Želim vam blagoslovljene božične praznike … in pogumno v leto 2022. Vaš J. J.«, bi mu bil pripravljen spregledati nekatere njegove »napakice«. Žal se tega v kumrovški šoli niso učili in moja želja bo ostala neizpolnjena. Pogrešam tudi osebno pismo z opravičilom poslancu Mihu Kordišu. Njega je pošiljal v Avstralijo na svojo psihiatrično kliniko, češ, tam mu je mesto, ne vedoč, da bi klinika lahko pozitivno vplivala tudi na lastnika klinike.

Pismo ima tudi dobre plati, kajti evropske politike ni omenjal ali ozmerjal, saj ni dobro drezati v leva pred volitvami. Kljub raznim motečim pomislekom sem bil vesel posameznih delov pisma. Recimo: »Nečemu, kar nas deli ali poskuša deliti, se lahko uspešno upremo samo enotni.« Seveda tako, da gremo enotno na volitve. Ali: »Naš nasprotnik (na koga se nanaša 'naš', na J. J. ali SDS?) niso rojaki, ki se niso cepili, ali obratno.« Kaj pomeni to obratno? Verjetno obratno pomeni, da tudi tisti, ki so se cepili, niso »naši« (moji) nasprotniki. Slednje ne drži, saj jaz vem za enega, ki pa je »naš« (njegov) nasprotnik. Tole »naš« mi ni prav jasna zadeva. Bojim se, da se »naš« predsednik vlade onika. Visoko se ceni, posebno če bo še naprej trdil, da tisti, ki so se cepili, niso »naši« (moji) nasprotniki. Mogoče ne ve, da že en sam nasprotni zgled zadostuje, da ovrže trditev.

Res je, da je že več kot 5000 starejših ljudi umrlo od covida 19, toda ostalo jih je še dovolj, da lahko nagnejo volilno tehtnico na »našo« stran. Upokojenci, pričakujte pred volitvami nekaj bombončkov od »našega« novega Božička.

Dobljeno ljubeznivo pismo se konča z: »Želim Vam blagoslovljene božične praznike …«

Glej ga zlomka, zaprisežen komunist (nekdanji, da ne bo prizadet) želi naslovniku blagoslovljene božične praznike. Malo pa je le treba popihati na dušo vernikom, kajti vsak glas šteje. Pa še »Vam« je napisano z veliko začetnico, še en dokaz sumljive vljudnosti. Mogoče ne boste verjeli, toda res je. Tudi meni je zaželel blagoslovljene božične praznike, čeprav sem (hvala bogu) ateist. Slabo pozna svoje nehvaležno ljudstvo, najmanj pa kolesarje.

Na vsako ljubeznivo pismo zahteva bonton pravočasen odgovor. Jaz žal pišem javno pismo, saj se bojim, da neposredno nanj naslovljenega ne bi odprl. Nočem doživeti Hojsove »nesreče« niti njegove plače. Hvala za razumevanje.

Toni Jurjec, Brezovica pri Ljubljani