Z dvema tretjima mestoma na zadnjih dveh sprintih za svetovni pokal v Davosu in Dresdnu, tretja pa je bila v Dresdnu tudi z Evo Urevc v ekipnem sprintu, je najboljša slovenska športnica leta 2020 le potrdila, da je dobro pripravljena vstopila v olimpijsko sezono. V skupni uvrstitvi sprinta, v katerem brani lansko zmago, je trenutno druga, v skupni uvrstitvi svetovnega pokala pa šesta. Šestindvajsetletna Anamarija Lampič, dobitnica dveh bronastih kolajn na letošnjem svetovnem prvenstvu v Oberstdorfu, je pred začetkom Toura dobro razpoložena: »V letošnji sezoni se ne obremenjujem toliko s tem, kakšen bo seštevek svetovnega pokala, ali bom v sprintu prva ali druga. Svoj mali kristalni globus imam, tega mi nihče ne more vzeti. V tekme grem sproščeno, vem, česa sem sposobna, verjamem vase in to je tisto, kar mi največ pomeni.«

»Res je, da v tej sezoni višje od tretjega mesta še nisem bila. Upam, da bo prej ali slej prišlo tudi kakšno drugo ali prvo mesto. Tega si res želim. Bomo videli, morda pa mi to uspe prav na novoletni turneji, na kateri bosta moja glavna cilja v sprintu, najprej v Lenzerheideju in nato še v Oberstdorfu. To sta tudi tekmi, na katerih bodo moja pričakovanja najvišja, vsekakor pa bom ostala do konca, vključno z vzponom na sloviti Alpe Cermis. Vem, da potrebujem tudi tekme na razdalji, vem, da jih potrebujem, da pridem še na višjo raven. Ker če bo na razdalji vse v redu, bo tudi forma v sprintu še boljša, večja bo vzdržljivost in glede tega mi bo Tour de Ski zelo koristil,« je Lampičeva spregovorila o svojih pričakovanjih na novoletni turneji.

Ker je celotno sezono podredila olimpijskim igram v Pekingu – zanjo bo prvi vrhunec na dan slovenskega kulturnega praznika, ko bo na sporedu posamični sprint, drugi pa osem dni pozneje z ekipnim sprintom – se bo po novoletni turneji umaknila iz svetovnega pokala. »Takoj po vzponu na Alpe Cermis odhajam na bližnji prelaz Lavezze, zato bom izpustila tekme v francoskem Les Roussesu, v svetovni pokal pa se bom vrnila v Planici. Želim si, da v Planici ne bom preveč utrujena in da mi bo po pripravah ostalo še kaj energije, da se dokažem pred domačimi navijači. Zavedam se, da sva z Evo Urevc med kandidatkami za olimpijsko kolajno tudi v ekipni tekmi. Obe sva dobro pripravljeni, kar sva potrdili že v Dresdnu, ko sva bili kljub dvema padcema na koncu tretji.«

Čeprav že zdaj veliko razmišlja o olimpijskih igrah, se z njimi ne obremenjuje. »Na tekmo na igrah gledam kot na vsako drugo. Konkurenca, ki me čaka v Pekingu, je že zdaj ista, tako da glede tega ne bo sprememb. Vem, česa sem sposobna, telesno sem dobro pripravljena, moram pa še malo taktično in psihološko zrasti, to mi lahko dajo le tekme. Vem, česa sem sposobna, vendar sem do zdaj še delala manjše napake, ki jih želim odpraviti. Če mi bo to uspelo, lahko premagam tudi Švedinjo Majo Dahlqvist,« napoveduje Lampičeva. Odlična Švedinja je dobila vse štiri letošnje sprinte, z rojakinjo Jonno Sundling je bila najboljša tudi na ekipni tekmi.

Prav vrnitev Sundlingove na tekme svetovnega pokala bo še zaostrila konkurenco. »Kot sem rekla, delala sem preveč napak, na drugi strani pa je Dahlqvistova vse izpeljala prepričljivo. Taktično se bom morala še bolj pripraviti, odpraviti napake, in ko bom vse to uredila pri sebi, bo tudi ona premagljiva. Sundlingova si je na začetku sezone nategnila vezi na prstu na roki, tako da se je vrnila šele v Dresdnu, a je sama rekla, da je lahko normalno trenirala. Mislim, da bodo prav Švedinje najbolj nevarne. Njihova prednost je, da skupaj trenirajo, da imajo že na treningih konkurenco, tako da druga na drugo pritiskajo, saj se je pri njih težko prebiti že na tekme svetovnega pokala. Mi v pripravah na novo sezono takšne borbe nimamo, kar se nam pozna, zato pa iz tekme v tekmo pridobivam izkušnje in informacije, kako se druge tekmovalke premikajo po progi, in ko jih spoznaš, je veliko lažje,« meni tekačica iz Valburge, ki je imela na uvodni tekmi letošnje sezone v Ruki nekaj težav s servisom.

»Zelo pogrešam Martina Bialeka, predvsem v klasiki. Zdaj nam bo v pomoč prišel italijanski serviser, našel ga je moj trener Stefano Saracco, ki mu zaupam in verjamem, da bo zadeva stekla. Še vedno pa sodelujemo z Valentino Vuerich, ki ima v svojih rokah vse, kar je povezano s smučmi. Mislim, da ni boljše osebe od nje,« je pred jutrišnjim začetkom novoletne turneje še dodala Anamarija Lampič.