Deset najboljših gostiln v Ljubljani

Več kot dve leti mineva, odkar je ekipa bloga Miha First nazadnje razvrstila slovenske restavracije in gostilne. Vmes je prišla epidemija, prinesla nove standarde prehranjevanja ter odnesla nepregledne množice turistov, ki so narekovale predvsem poenostavljeno gostinsko ponudbo.